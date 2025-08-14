Jennifer Lopez se entrega tanto que pierde parte de su vestuario ¿adrede? La artista ha sufrido un momento complicado a su paso por Polonia, quedándose sin falda en medio de una actuación

Jennifer Lopez despierta pasiones allá donde va. Después de visitar Galicia el 8 de julio con su gira 'Up All Night: Live 2025', ha continuado viaje hasta Polonia donde el viernes 25 de julio se subió a un escenario para protagonizar un concierto inolvidable, que se ha viralizado.

Subida en el escenario del estadio 'PGE Narodowy' en Varsovia, JLo creó una atmósfera que solamente ella puede generar. El momento que está en todos los rincones de internet ocurría en la interpretación de 'Happy Birthday' con motivo de su 56 cumpleaños y parece que la artista quería comenzar su nueva cifra de la manera más original posible.

Lopez lucía un conjunto color verde oliva compuesto por botines brillantes, top, guantes largos y una falda con tiras brillantes. Mientras se movía por el escenario los asistentes descubrieron otra parte muy importante de su conjunto del mismo tono. «Estoy aquí en ropa interior», comentaba al ver que la falda caía al suelo, abriéndose el cierre trasero.

«Esto va a estar en todos lados. Estoy feliz de que reforzaran ese vestuario. Y también feliz de que llevaba ropa interior. Normalmente no uso», terminaba dirigiéndose al público. Mientras algunos consideran que esto parece ser un fallo de vestuario, muchos han argumentado que se trataba de algo preparado para llamar la atención y no han tardado en llenar las redes sociales de mensajes.

¿Todo preparado?

Usuarios de diferentes redes sociales no han tardado en expresar que esto estaba preparado, dejando ver que lo hizo para captar la atención de los medios. «Eso fue un error en el funcionamiento planificado previamente para obtener más impresiones en los medios... », «Incluso después de una exitosa carrera en el entretenimiento, ella busca tanto llamar la atención que se siente vacía por dentro cuando no la tiene», «¿debes hacer eso para seguir siendo relevante como artista?».

Más allá de esto también coincidían en que ella lucía increíble en este concierto, sin dejar atrás que fue algo más que preparado. «Lo hizo a propósito. Pero se ve genial», «Eso parecía muy preparado, pero es lo que a cada uno le parezca», «Esa falda es todo una broma», «NO ES UN MAL FUNCIONAMIENTO. Mala actuación por encima de un planificado ¡MÍRAME!», «Da vergüenza y es insufrible».

Errores en directo

Durante los ensayos para los 'American Music Awards (AMAs)' Jennifer sufría un pequeño accidente. A través de su cuenta personal de Instagram, la artista compartió con sus seguidores lo ocurrido. En una primera imagen se la ve con una bolsa de hielo en la nariz acompañada del texto: «Esto ha pasado».

Ampliar

Más tarde, publicó una segunda foto en la que mostraba el golpe con mayor claridad, revelando la herida y el moratón en su nariz: «Durante los ensayos de los @amas», escribió. Gracias a una visita rápida al doctor Jason Diamond en Beverly Hills para poder disimular el incidente compartía: «Gracias por arreglarme. Una semana después, mucho hielo... y estaré como nueva».