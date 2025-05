Jennifer Lopez se convierte en la reina de los AMAs 2025 con una actuación espectacular

El Norte Martes, 27 de mayo 2025, 18:24 Comenta Compartir

Jennifer Lopez se convirtió en la gran estrella de los American Music Awards 2025, unos premios en los que ella y Janet Jackson representaron el ying y el yang. Una sobreproducida y la otra, en su versión más informal con vaqueros y zapatillas.

Jennifer Lopez regaló unos siete minutos de actuación que arrancaron con ella vestida con un vestido negro de mangas transparentes haciendo alarde de su vozarrón. Al minuto se puso unos cascos con gafas virtuales que dieron comienzo a la gala. Se quitó el vestido y pudimos verla en su versión más futurista para ofrecer un espectacular número de baile mientras sonaban grandes temas de estos últimos meses como Not Like Us de Kendrick Lamar, NUEVAYoL de Bad Bunny, APT de Bruno Mars y Rosé o Birds of a Feather de Billie Eilish. Así, un total de 26 éxitos.

Pero el momento más viral de esta actuación fue cuando la gran diva besó en la boca a dos de sus bailarines, un hombre y una mujer mientras sonaba el mega éxito de Teddy Swims. Un símbolo de libertad que recordó a Madonna con Christina Aguilera y Britney Spears en otra entrega de premios hace ya unos cuantos años.

Jennifer Lopez kissing her dancers during the #AMAs opening performance. pic.twitter.com/wGEYJRLge3 — Jennifer Lopez Updates (@JLopezUpdate2) May 27, 2025

Tiffany Haddish, encargada de presentar el primer premio de la noche, no tardó en bromear sobre ese momento de su amiga: «¡Guárdame una bailarina, J.Lo, carajo! No eres la única soltera».

La JLo futurista

Tras quitarse el primer vestido bata negro con el que arrancó el show, salió al escenario con un espectacular body color nude con franjas negras y detalles brillantes que nos hacían pensar en el interior de un chip. Eso, junto a los cascos con gafas virtuales nos hizo meternos de lleno en un contexto tecnológico.

Uno de los muchos looks que lució a lo largo de la noche en la que volvió a brillar como ya hiciera en 2015 cuando también fue presentadora de esta gala. Y es que Jennifer Lopez es una asidua a estos premios en los que ya ha actuado hasta en 10 ocasiones y ha sido premiada en tres.

Temas

Jennifer López