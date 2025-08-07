El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Jennifer Aniston, en una imagen de archivo. EFE

Jennifer Aniston, de vacaciones en Mallorca

La actriz estadounidense pasó un fin de semana en la isla Balear, acompañada de su novio Jim Curtis y sus amigos Jason Bateman y Amanda Anka

El Norte

Jueves, 7 de agosto 2025, 10:50

Jennifer Aniston y Jim Curtis han ido, poco a poco, consolidando una relación que empezó hace casi un año, tal como lo han demostrado en Mallorca donde han pasado unos días de vacaciones, junto al círculo más cercano de la protagonista de 'Friends'.

Las fotografías muestran a los enamorados hablando con Jason Bateman y Amanda Anka, grandes amigos de la actriz para quienes ahora Curtis se convirtió en un miembro más de su círculo.

La intérprete y el coach de bienestar comparten su visión en varios temas concernientes a la salud física y emocional, lo que ha propiciado su acercamiento, además de la profunda admiración que cada uno siente por el otro. Los dos vienen de largas temporadas de soltería y parece que se encontraron en el momento indicado. Aunque Jennifer es conocida por mantener una relación muy sana con sus exparejas, es sabido que después de Justin Theroux, la actriz se dedicó a su desarrollo personal y profesional. Ahora parece ser que está lista para vivir un idilio de amor junto al gurú del bienestar, quien también es divorciado y tiene un hijo con Rachel Napolitano.

Jim Curtis compartió una reflexión personal, tras sus vacaciones, en su boletín en la que habló sobre las etapas difíciles en la vida y el significado de las nuevas oportunidades emocionales: «Cuando estaba enfermo, triste y estancado, nunca pensé que llegaría a vivir la abundancia, alegría y amor que ahora experimento cotidianamente. Solo di un paso, tomé una decisión y lo demás siguió», escribió.

