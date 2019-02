Jeff Bezos busca al traidor dentro de su círculo más cercano El jefe de seguridad del dueño de Amazon ha señalado al hermano de su amante EL NORTE Martes, 5 febrero 2019, 09:31

Los apasionados mensajes de texto que Jeff Bezos le envió a su amante, Lauren Sanchez, y que fueron publicados por el 'National Enquire' desancadenando el divorcio del siglo son objeto de una exhaustiva investigación para identificar la mano negra de lo que algunos señalan como una conspiración en toda regla contra el hombre más rico del mundo. El jefe de seguridad de Bezos, Gavin de Becker, ha confesado que su jefe quiere saber quién le ha traicionado. Y, según se ha filtrado a 'The New York Post', la fuente de tan grande deslealtad no estaría muy lejos del círculo más cercano al propietario de Amazon y del periódico 'The Washington Post': Michael Sanchez, hermano de Lauren.

Sanchez ha negado las acusaciones, al tiempo que arremetía contra el jefe de seguridad de su nuevo cuñado. «No voy a dignificar las insinuaciones pasivo-agresivas de Becker o su loca teoría de conspiración», reproduce 'Abc'.