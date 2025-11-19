El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Javier Ambrossi. Europa Press

Javier Ambrossi: «No hay que tenerle miedo a los cambios»

Ha dejado en el aire una posible reconciliación con Javier Calvo en un futuro

El Norte

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 11:56

Javier Calvo y Javier Ambrossi, conocidos popularmente como Los Javis, decidieron hace unas semanas poner fin a su relación sentimental, aunque seguirán trabajando juntos. La noticia ha generado numerosas incógnitas y rumores: algunos medios sitúan al hermano de Macarena García en una nueva relación sentimental con un técnico de la industria audiovisual, mientras que incluso han circulado hipótesis sobre la posible implicación de Martín Urrutia en la separación. Sin embargo, desde el entorno de ambos se insiste en que la ruptura se produjo de manera amistosa y madura, fruto de un distanciamiento gradual que ya se percibía en los últimos meses.

Tras una semana de silencio mediático, ha sido el propio Ambrossi quien ha despejado todas las dudas a Europa Press, enviando un mensaje de serenidad y optimismo: «Todo está perfecto, todo está genial. La vida es así y ya está. No hay que tenerle miedo a los cambios. Estoy contento y él también». También ha confirmado que sigue queriendo a Calvo y no descarta una reconciliación en un futuro: «¿Cómo no?», señala, recalcando que su vínculo de amistad es inquebrantable: «Tenemos miles de proyectos juntos. Somos súper amigos. Era mi mejor amigo antes de ser mi pareja, va a seguir siendo así». Reconoce además la posibilidad de que «cuántas parejas luego reencuentran», dejando claro que su historia no tiene un punto final definido.

En lo profesional, la dupla asegura que mantendrán todos los proyectos en marcha y compromisos adquiridos, como la esperada película 'La bola negra', que verá la luz el próximo año y narra historias inspiradas en una obra inacabada de Federico García Lorca. También continúan al frente de su productora Summa Content, desarrollando series y proyectos innovadores para la televisión, y explorando nuevos caminos en la música y el teatro.

