Javier Ambrossi, ilusionado tras su relación con Javier Calvo

Javier Ambrossi y Javier Calvo han puesto fin a su relación. Una inesperada noticia que adelantaba el podcast de 'Las Mamarazzi' hace unos días y que 'El País' confirmaba en exclusiva este martes por la tarde, apuntando que aunque la pareja ha decidido tomar caminos separados en lo sentimental, seguirán trabajando juntos en lo profesional.

Y aunque no ha trascendido hasta ahora, la revista '¡Hola!' ha revelado que la separación de los populares directores, productores y guionistas, se produjo hace varios meses, ya que cuando acudieron al festival Primavera Sound en Barcelona el pasado junio -donde actuó Calvo con su banda 'La Raya Diplomática'- ya no eran pareja y se alojaron en habitaciones separadas.

Una información que amplía 'Vanitatis', que citando a fuentes del entorno cercano de 'Los Javis' apuntan a que la pareja arrastraba una crisis desde finales de 2024 y, aunque han luchado mucho por salvar su relación, la «chispa sentimental ha ido apagándose», la vida conyugal reduciéndose al mínimo, y ese -y no la posible existencia de terceras personas- ha sido el motivo de su ruptura.

Tras su separación, ambos habrían dejado el exclusivo chalet con piscina que se construyeron a las afueras de Madrid hace dos años y, mientras Calvo se habría instalado en el apartamento en el que vivieron gran parte de su historia de amor en pleno barrio de Malasaña, Ambrossi estaría residiendo en un piso muy céntrico.

Tocados anímicamente y sin saber bien cómo reaccionar ante el revuelo que se ha desatado en torno a su ruptura, que lo último que quieren es que sea algo mediático, ninguno de los dos se plantea hablar sobre su vida privada, puesto que lo único que piden es normalizar la situación y llevar en la más estricta privacidad todo lo que tenga que ver con su relación.

Respecto a la posibilidad de una nueva oportunidad, parece que por el momento no sería posible, puesto que Ambrossi estaría de nuevo ilusionado con un técnico de la industria audiovisual -cuya identidad no ha trascendido- con el que se le ha visto de lo más cercano en los últimos meses, como asegura '¡Hola!', que desliza que aunque con total discreción su incipiente relación se habría ido afianzando en las últimas semanas.

Calvo, por su parte, habría vivido un affaire con un miembro del reparto de la última película de Los Javis, 'La bola negra', cuyo rodaje acaban de terminar y en la que participan rostros de la talla de Penélope Cruz, Glenn Close, Lola Dueñas, o Miguel Bernardeau.