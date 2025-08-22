James van der Beek consigue reunir a los actores de 'Dawson Crece'

El Norte Viernes, 22 de agosto 2025, 12:45 Comenta Compartir

Han pasado ya 22 años cuando la serie 'Dawson Crece' causaba furor en las audiencias juveniles. Entre los protagonistas destacaba James van der Beek, actor que hace dos años fue diagnosticado de cáncer colorrectal. Como él mismo ha relatado en una reciente entrevista en la revista 'Heathline', se encontraba en perfecto estado de salud, hasta que un «pequeño cambio en sus deposiciones» hizo que le asaltaran las dudas.

En agosto de 2023, le detectaron la enfermedad: «No había ninguna señal de alarma ni nada llamativo. Estaba sano. Hacía baños de agua fría. Tenía una forma cardiovascular increíble y tenía cáncer en estadio 3 y no tenía ni idea», confesaba. Igualmente, habló de lo difícil que es afrontar esta enfermedad en solitario, pues es un hombre al que le cuesta pedir ayuda: «Hay que encontrar realmente a las personas adecuadas y acudir a ellas. No se puede hacer esto solo. Eso fue lo más difícil para mí, porque nunca pedí ayuda. Y me di cuenta de cuántas personas estaban dispuestas a ayudarme, de cómo les había privado de la oportunidad de hacerlo porque intentaba hacerlo todo yo solo todo el tiempo».

Pero en ningún momento estuvo solo. Los actores que compartían serie con él, caso de Katie Holmes, siempre estuvieron a su lado. Tal es la unión que existe entre ellos, que todos estarán presentes el próximo 22 de septiembre en el Teatro Richard Rodgers de Nueva York, en un reencuentro que tendrá una causa solidaria: el apoyo a James en su lucha contra el cáncer y la recaudación de fondos -partirá de la venta de entradas- irá destinada a la investigación contra su enfermedad.

Tal y como han informado medios como 'Variety', a esta reunión acudirán los protagonistas James Van Der Beek , Michelle Williams, Katie Holmes, Joshua Jackson, Mary Beth Peil, John Wesley Shipp, Mary-Margaret Humes y Nina Repeta. Pero también Kerr Smith, Meredith Monroe y Busy Philipps, quienes se sumaron a la producción tras la primera temporada. «Queríamos reunirnos alrededor de nuestro querido amigo James y recordarle que todos estamos aquí. Siempre lo hemos estado y siempre lo estaremos. Y sé que los fans de Dawson Crece sienten lo mismo», dijo Michelle, otra de las grandes actrices de la industria del cine americana.

Durante este evento, los protagonistas harán una lectura dramática del guion del primer episodio, frente a un público que estará deseando volverles a ver juntos, tal y como pasó en el reencuentro de 'Friends'.

