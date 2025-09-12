El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El cantautor mallorquín Jaume Anglada. EP

Jaume Anglada sale del hospital 34 días después de su ingreso

El amigo íntimo del Rey Felipe VI sufría un grave accidente de tráfico en el centro de Palma de Mallorca cuando regresaba en su moto a su casa en torno a las 00:30 horas

El Norte

Viernes, 12 de septiembre 2025, 12:28

El Hospital Universitario Son Espases de Palma de Mallorca ha informado que Jaume Anglada ha recibido el alta hospitalaria. El amigo íntimo del Rey Felipe VI continuará en su domicilio la rehabilitación.

El cantautor sufrió un grave accidente de tráfico en el centro de Palma de Mallorca cuando regresaba en su moto a su casa en torno a las 00.30 horas del pasado 8 de agosto. Jaume fue arrollado por un coche conducido por un joven que triplicaba la tasa de alcoholemia permitida y que se daba a la fuga tras el atropello sin socorrer a su víctima.

Gracias a la colaboración de los testigos del suceso, el joven era detenido por la Policía Nacional en su domicilio y, desde entonces, permanecía en prisión provisional acusado de un delito de omisión de socorro, lesiones por imprudencia grave y conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

Ya en la UCI, el cantante fue operado de la pelvis para ponerle una placa y tras encontrarse fuera de peligro, lo trasladaron a la planta del Hospital Universitario de Son Espases de Palma. Días más tarde, fue operado de nuevo, de la mandíbula y de la muñeca.

