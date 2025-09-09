El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El Rey Felipe VI y su gran amigo Jaume Anglada.

Felipe VI vuelve a visitar a su amigo Jaume Anglada

El monarca viaja a Palma de Mallorca para dar apoyo al cantante, que sufrió un aparatoso accidente de tráfico

El Norte

Martes, 9 de septiembre 2025, 13:48

Felipe VI no se olvida de su gran amigo Jaume Anglada. El monarca, según ha publicado 'Última Hora', volvió a viajar hasta Palma de Mallorca, concretamente hasta el hospital de Son Espases, el centro donde está ingresado el cantante después de sufrir un grave accidente de moto el pasado 8 de agosto. El cantante dejó la UCI dos semanas después y, el pasado 26 de agosto, Felipe VI ya protagonizó una discreta visita al centro hospitalario.

Los caminos entre el artista y el padre de la princesa Leonor se cruzaron en el año 2000. El día 1 de agosto, ambos se reencontraron durante el recital que el músico ofreció en el Real Club Náutico de la isla. En el evento, los asistentes pudieron ver al rey cantando al unísono la canción Échame a mí la culpa, mientras se animaba a bailar, agitar los brazos y tararear al ritmo de la música.

Días después, el día 4, Anglada -que formó dúo con Carolina Cerezuela- estuvo presente en la tradicional recepción de Marivent, la misma en la que debutaron la princesa Leonor y la infanta Sofía. En este tiempo marcado por su estado de salud, Anglada ha pasado por quirófano en varias ocasiones y cuenta, en todo momento, con el incombustible apoyo de Pilar Aguiló, la madre de sus dos hijos.

