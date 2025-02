Ismael Beiro acusado de estafar a una amiga con 100.000 euros

El Norte Jueves, 20 de febrero 2025, 13:27 Comenta Compartir

Ismael Beiro, ganador de la primera edición de 'Gran Hermano', acusado por Alicia Rodríguez, una amiga de la infancia, por una presunta estafa de 100.000 euros. La denunciante compartió su testimonio en el programa 'En boca de todos', donde ha revelado detalles de cómo el gaditano le habría convencido para invertir en un negocio inmobiliario que no se concretó.

Rodríguez comentó que conoce a Ismael desde la infancia y que siempre habían mantenido una amistad basada en la confianza, motivo por el cual aceptó la propuesta del exconcursante sin firmar ningún documento de respaldo. Además, desvela que Beiro le prometió una rentabilidad mensual de 3.000 euros. Todo esto ocurrió cuando la denunciante acababa de vender su vivienda para mudarse a otra adaptada a las necesidades de su hijo con autismo. «Me fié de él por la relación que teníamos», aseguró y agregó que, «le hice la transferencia sin dudar de su credibilidad, y ese fue mi error».

Además, la presunta víctima comentó que, tras la entrega del dinero, Beiro comenzó a retrasar los pagos, a pesar de tener un compromiso financiero, y comenzó a ponerle excusas relacionadas con problemas de liquidez. No solo no le devolvió la cantidad invertida, sino que incluso le solicitó más préstamos. Al ver que no iba a recuperar su inversión, Alicia presentó una querella, la cual ha sido admitida por el Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz. Hasta la fecha, el gaditano solo le ha devuelto 14.600 euros, que según asegura Rodríguez, es una cantidad muy inferior a la inversión inicial.

Por su parte, Isamel no se ha pronunciado al respecto, aumentando, de esta manera, las especulaciones en su contra y sobre todo, sobre su situación financiera. En tanto, Alicia asegura que confía en la justicia y que luchará hasta recuperar todo su dinero. «Quiero contar mi verdad en un juzgado y que se juzgue», dijo en 'Y ahora Sonsoles'.

Cabe resaltar que, esta no es la primera vez que Ismael Beiro se enfrenta a señalamiento por impagos. En el pasado, Jesús Toledo, una marionetista, lo acusó de deberle al menos 18.000 euros. También una imprenta denunció un impago de 506 euros por parte del exconcursante de Gran Hermano.