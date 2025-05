Isabel Pantoja, encerrada en su 'búnker' de Madrid

El Norte Miércoles, 28 de mayo 2025, 10:40 Comenta Compartir

Isabel Pantoja desde que se mudó a Madrid es muy complicado verla. El motivo de su aterrizaje en la capital de España tuvo muchas interpretación. Algunos decían que llegaba para gestionar todo lo relacionado con la serie y el documental sobre su vida, un proyecto firmado con Mediacrest Entertainment. Eligió su casa siguiendo un criterio indispensable: la privacidad total. Buscaba una zona inaccesible para reporteros, fotógrafos y hasta para los fans. Por eso se decantó por La Finca, una de las urbanizaciones más exclusivas de Pozuelo de Alarcón.

Por lo que parece, la tondillera está muy satisfecha por la elección que tomó para su nueva residencia, ya que, según ha podido confirmar ABC, prácticamente nadie entra en su casa de forma habitual. Y ella, apenas sale. Tiene jardín y es allí donde pasea y toma refrescos los días de buen tiempo, pero sus salidas fuera de casa son contadas. De hecho, desde que vive en Madrid, es habitual que pasen tres o cuatro días sin que abandone su residencia para absolutamente nada: ni para comprar, ni para trabajar, ni para reunirse con nadie, ni en el plano profesional ni en el personal. En muchas ocasiones pasa días sin poner un pie fuera de su vivienda. Como mucho, algún paseo o una compra dentro de la propia urbanización, pero poco más.

Y aunque pueda parecer un estilo de vida al que está acostumbrada, en realidad no es lo mismo. Desde que salió de prisión en marzo de 2016, permaneció allí durante años, pero Cantora es una finca de 500 hectáreas con una casa de dos mil metros cuadrados. No salir de allí no implicaba aislamiento: podía no ver a nadie más allá de su hermano o los trabajadores, sí, pero en ningún caso estaba encerrada. Durante ese tiempo en Cantora, además, Isabel tenía el firme propósito de cuidar a su madre, que falleció en septiembre de 2021. Pero ahora su situación le permitiría moverse más… si quisiera.