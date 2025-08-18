El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Isa Pantoja con su hijo Cairo en brazos. Redes

Isa Pantoja supera un trance postparto complicado

La hija de Isabel Pantoja se ha sincerado sobre el bajón anímico y el 'carrusel de emociones' que ha vivido en las últimas semanas

El Norte

Lunes, 18 de agosto 2025, 13:17

A corazón abierto, Isa Pantoja ha reconocido haberse sentido muy mal después de dar a luz. Como muchas jóvenes, la hija de Isabel Pantoja ha recurrido a las redes sociales para abrir sus sentimientos y reconocer sus sensaciones tras tener a Cairo -el primero junto a Asraf Beno- el pasado 22 de junio.

Isa Pantoja reconoce «que me preparé demasiado para el embarazo, pero nadie me habló sobre el posparto. Es una sensación de sentirme sola, aunque no lo esté. De no saber pedir lo que necesito y de tratar de descifrar a mi bebé mientras intento reconocerme a mí misma», confesaba dos semanas después de la llegada al mundo de su bebé.

Pero en su último post de Instagram de este domingo, a punto de cumplirse dos meses del nacimiento del pequeño Cairo, asegura sentirse mejor: «Me preparé para el embarazo, pero nada para el posparto. El cansancio, las lágrimas... todo me sobrepasó. Y siento que la clave ha sido darme mi tiempo y aceptar la ayuda que necesitaba. Ahora estoy mucho mejor cerrando una etapa poco a poco», ha revelado, compartiendo así que ya está recuperada del bajón anímico que sufrió tras dar a luz.

Una confesión que ha acompañado de un vídeo con imágenes de los últimos meses -desde que descubrió que estaba embarazada hasta la actualidad- en el que, reconociendo que «la nostalgia posparto me robó momentos. Mi mente se refugiaba en los recuerdos del embarazo», afirma que «soñaba con el día en que todo se sintiera bien otra vez.... Y ese día llegó», anuncia, finalizando su post con una tierna instantánea de Asraf y ella con el pequeño Cairo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Valladolid, en alerta por contaminación como consecuencia de los incendios
  2. 2 Controlado el incendio de gravedad 1 en Santovenia de Pisuerga
  3. 3

    Cae inconsciente por un puñetazo durante una pelea en Cabezón de Pisuerga
  4. 4

    Evacúan Villalba, Fresno y Mantinos y confinan Guardo por el incendio leonés de Canalejas
  5. 5 Muere un motorista de 74 años al colisionar con un tractor en Velliza
  6. 6

    Los contagios por chikungunya podrían llegar a España en las próximas semanas
  7. 7

    Hallan muerto en su casa de Delicias a un hombre que vivía solo
  8. 8 Arranca un nuevo incendio en la provincia de Salamanca en Mieza
  9. 9

    El fuego arrasa 17 casas de Cansoles y el trabajo se centra en proteger Guardo
  10. 10 Picos de Europa, amenazado por dos incendios: «Que no desalojen si no hay medios, porque se nos quema el valle»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Isa Pantoja supera un trance postparto complicado

Isa Pantoja supera un trance postparto complicado