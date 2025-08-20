Investigan el asesinato a tiros de Ernesto Barajas, vocalista de 'Enigma Norteño'

El Norte Miércoles, 20 de agosto 2025, 13:14 Comenta Compartir

Ernesto Barajas, vocalista del grupo mexicano 'Enigma Norteño', ha fallecido fruto de los balazos que recibió cuando el cantante se encontraba dentro de un garaje en el municipio de Zapopan, considerado un suburbio de la capital, Jalisco. Tanto él como su acompañante, que estaban dentro de una camioneta, murieron al instante tras el ataque de dos sujetos que iban en moto y que abrieron fuego indiscriminado contra su vehículo. Una mujer que pasaba por la zona también fue herida de gravedad.

Tanto la fiscalía de Jalisco como los peritos forenses han recogido evidencias para dar con los autores del crimen. Por el momento, no se sabe la identidad de los agresores, pero la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco ha abierto ya una investigación. En las redes sociales, la cuenta de Instagram de Ernesto se ha llenado de mensajes de sus fans, que todavía no dan crédito a lo ocurrido. «No puedo creerlo», «Gracias por las buenas canciones que nos dejas» o «Un abrazo hasta el cielo», son algunos de los comentarios que le han dejado en su última entrada, del 14 de agosto, en la que presentaba su nuevo tema 'Hello Kitty'.

Amenazado

'Enigma Norteño', con más de cuatro millones de oyentes mensuales en Spotify, fue un grupo creado en 2004 y que se hizo popular por su repertorio de narcocorridos. Éste es un subgénero musical mexicano que narra historias relacionadas con el narcotráfico, sus protagonistas (capos, sicarios), sus costumbres y a veces, incluso, ensalzando sus figuras o hazañas. También, en ocasiones, son utilizados por los propios narcos para mandar mensajes encriptados. Entre sus creaciones, hay temas como ¿Van a querer más? (El Mencho), dedicada a Nemesio Oseguera, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y para distintos miembros del Cartel de Sinaloa.

Sin embargo, en agosto de 2023, Ernesto se vio obligado a cancelar uno de sus conciertos en la Baja California, ante una presunta amenaza del CJNG, precisamente, por su amistad con dos miembros del cartel de Sinaloa. A través de una manta, el cantante recibió el siguiente mensaje: «Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño, deja de sentirte protegido por las hermanas Aquiles y Rana, aquí no vas a venir a cantar corridos de tu bandera. La Baja tiene dueño. Atte CJNG». Ahora, las autoridades de Jalisco tendrán que determinar si su asesinato ha derivado también de un enfrentamiento entre bandas.

