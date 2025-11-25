El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Iñaki Urdangarín concede su primera entrevista en televisión

El exmarido de la infanta Cristina ha elegido el programa de Jordi Basté en La 2 Cat, 'Pla Seqüència', para su debut

Joaquina Dueñas

Martes, 25 de noviembre 2025, 10:53

Iñaki Urdangarín ha decidido conceder su primera entrevista en televisión fuera del ámbito deportivo y ha elegido el programa de Jordi Basté en La 2 Cat, 'Pla Seqüència', para su debut. Se trata de un espacio grabado en plano secuencia de 55 minutos de duración. En la promoción de la entrevista, el exmarido de la infanta Cristina viaja como copiloto de Basté en un coche mientras conversan. «¿Cuánto hace que no tienes una entrevista como esta?», pregunta el periodista.  «Sinceramente, no lo sé. Del 'Iñaki personal', más allá del deporte y todo eso, creo que es la primera, Jordi», contesta el invitado. «Y es contigo, así que tienes que hacerlo bien», bromea.

El exdeportista, condenado por el caso Nóos a cinco años y diez meses de prisión, abandonó la cárcel en 2019 por primera vez para hacer tareas de voluntariado. En 2024 se convirtió en un ciudadano libre a todos los efectos. Para entonces, ya se había separado de la infanta Cristina en 2022. Ahora, reconvertido en coach ha rehecho su vida junto a Ainhoa Armentia, a quien descubrimos por sorpresa en una playa de Bidart junto al exduque de Palma cuando todavía estaba casado, al menos de cara a la opinión pública, con la madre de sus hijos gracias a una exclusiva de la revista 'Lecturas'.

