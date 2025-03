Un imprevisto obliga a Pablo Motos a interrumpir su entrevista a Luis Fonsi

El Norte Jueves, 6 de marzo 2025, 12:46 Comenta Compartir

Pablo Motos optó por un famoso de talla internacional para 'El Hormiguero' de este miércoles, 5 de marzo. Se trataba de Luis Fonsi que estaba de gira en España y de la que todavía le restan tres conciertos para cerrar el ciclo: en Madrid, en Sevilla y el broche de oro en su tierra, Puerto Rico.

El presentador preguntaba al cantante puertorriqueño, cúal es el lado malo de los conciertos, a lo que éste contestó: «Pasa de todo». De hecho, contó que justamente la noche anterior dio un concierto en Gran Canaria con enorme dificultad. «No paró de llover… Tapaban el equipo porque no había techo, de repente escampaba y volvía a llover». «En otras ocasiones los músicos pierden vuelos. La parte difícil es el viajar. Cuando uno llega empieza la parte bonita, pero especialmente cuando uno tiene muchos shows consecutivos, el moverse es fuerte», añadió.

Aunque a nivel técnico también surgen imprevistos. Para muestra, lo que le sucedió este verano en un concierto mientras lo daba todo con su hit 'Corazón en la maleta'. «Se fue la luz. De repente todo se apaga, se va el audio. Yo seguí cantando, aunque claramente veíamos que había algún problema. Por suerte, gracias al público pudimos terminar la canción a capella».

Finalizado el espectáculo, por fin detectaron el problema. «Nos dimos cuenta de que había un señor vendiendo perritos calientes y había desconectado una de las líneas principales para enchufar su carrito. Te lo juro, Pablo. Esto no me lo puedo inventar».

La bocina de Jorge Salvador

Para sopresa de todos, un claro sonido de bocina interrumpió la entrevista. «A ver. Espera un momento», se disculpaba el de Requena mientras abandonaba la mesa para descubrir qué había sido ese ruido. Fonsi lo siguió. «¿Todo bien? ¿Qué pasó?», preguntó confundido.

El culpable de ese giro de guion era Jorge Salvador, el productor del programa. «¿Por qué tienes una bocina?», inquirió Motos, un tanto molesto, pero provocando el ataque de risa de los presentes. Según explicó Salvador tras disculparse, «porque luego tenemos el concurso del coche y es la señal que hago». «Lo que pasa es que me lo han dejado aquí, he movido el pie y lo he pisado», se justificaba.

«Estamos haciendo un programa de televisión», zanjaba Motos antes de proseguir con la entrevista.