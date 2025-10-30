El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Dani Alves, en una imagen de archivo. EFE

La iglesia evangélica de Dani Alves, investigada por sus métodos

El programa 'El tiempo justo' sigue a la congregación en la que Dani Alves se presentó como predicador, revelando comportamientos inquietantes

El Norte

Jueves, 30 de octubre 2025, 13:05

Comenta

Dani Alves ha reaparecido públicamente este fin de semana en Girona, convertido en predicador durante una misa evangélica. El exfutbolista, recientemente absuelto tras pasar más de un año en prisión, se mostró entregado ante decenas de feligreses, cantando, bailando y compartiendo su testimonio: «Hay que tener fe, hermano mío, yo soy una prueba de eso», dijo durante el oficio, en el que también habló de su paso por la cárcel y del embarazo de su mujer.

Pero, el programa 'El tiempo justo' ha investigado el entorno de esta iglesia. Según reseñas en internet y testimonios de vecinos, la congregación no está exenta de polémica. Algunos residentes han denunciado comportamientos «extraños» por parte de sus miembros: «Van en furgoneta y gritan cosas a las chicas que pasean por la calle. Dios no estaría contento», afirmaba uno de los testigos.

La reportera Cristina Rusiñol se desplazó hasta Girona para mostrar el lugar donde se celebró la misa. «No es una iglesia al uso, sino un local en un polígono industrial, formado por tres garajes reconvertidos en templo», explicó en directo. También mostró una de las furgonetas utilizadas por la congregación para «compartir el mensaje del Señor», según sus miembros.

El pasado domingo tuvo lugar un congreso juvenil en el que participó Dani Alves. Testigos presenciales aseguran que el exfutbolista explicó cómo descubrió la fe dentro de la cárcel, gracias a un compañero de celda, y que ese acercamiento «le cambió la vida».

La iglesia, identificada como Iglesia Cristiana Elim, ha defendido la participación de Alves como una forma de acercar el evangelio a los jóvenes.

