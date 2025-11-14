El Norte Valladolid Viernes, 14 de noviembre 2025, 09:35 Comenta Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de hoy viernes 14 de noviembre de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries (21 de marzo – 20 de abril - Elemento: Fuego)

No haga promesas amorosas que no pueda cumplir. Invierta con cabeza para que su situación económica mejore. Promoción laboral, éxito, e incremento de las ganancias. Hoy se encontrará muy bien, tanto mental como físicamente.

Tauro (21 de abril – 20 de mayo - Elemento: Tierra)

Su relación amorosa necesita recuperar la pasión perdida. Los asuntos económicos se resuelven a su favor. Buen momento para trabajar duro y con ganas. Jornada perfecta para reducir el consumo de alcohol y tabaco.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio - Elemento: Aire)

Excelentes perspectivas amorosas, aprovéchelas. Su intuición le ayuda a resolver problemas financieros. Por fin se acerca la firma de ese deseado contrato laboral. Su salud será bastante buena en el día de hoy.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio - Elemento: Agua)

Excelentes perspectivas amorosas, aprovéchelas. Su intuición le ayuda a resolver problemas financieros. Por fin se acerca la firma de ese deseado contrato laboral. Su salud será bastante buena en el día de hoy.

Leo (23 de julio – 23 de agosto - Elemento: Fuego)

Le apetecerá estar a solas con su pareja. Es probable que le toque un «pellizquito» en la lotería. Las dudas en su trabajo le harán plantearse nuevos objetivos. Haga dieta de forma controlada.

Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre - Elemento: Tierra)

Vida sentimental muy placentera. Disfrute de sus ahorros, pero no los derroche. Confíe en el logro de sus metas laborales. Tiene las defensas bajo mínimos, vaya al médico.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre - Elemento: Aire)

Jornada conflictiva con su pareja. Soluciona, de forma rápida, su mala economía. Procure resolver sus problemas laborales. Los nervios no son buenos aliados para su salud.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre - Elemento: Agua)

Déjese cautivar por esa persona que tiene cerca. Que los problemas personales no mermen su economía. Ese nuevo trabajo le robará horas de sueño. Le falta energía, descanse un poco.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre - Elemento: Fuego)

Surge una bonita relación que llevará en secreto. No haga inversiones arriesgadas. Luche más para lograr nuevas metas profesionales. Tendencia a somatizar los problemas, procure serenarse.

Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero - Elemento: Tierra)

Su pareja aprecia los detalles cotidianos; no lo olvide. Invierta, compre, venda; los astros le favorecen. Inteligencia despierta, alerta y curiosa en el trabajo. Hace poco tiempo que cuida su salud, tenga paciencia.

Acuario (21 de enero – 19 de febrero - Elemento: Aire)

El orgullo, a veces, hace que nos perdamos muchas cosas. Haga un regalo a un amigo y olvídese del dinero. Con más organización mejorará su rendimiento profesional. Su condición física mejorará si sale a caminar.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo - Elemento: Agua)

Pocas complicaciones en el terreno amoroso. Su cuenta corriente crece. Con el apoyo de sus superiores trabajará muy a gusto. Debería caminar más.

¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Fechas de los signos del zodiaco

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Temas

Horóscopo diario