El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Signos del zodiaco

Horóscopo de hoy, sábado 15 de noviembre de 2025

Consulta tu horóscopo diario del 15 de noviembre de 2025

El Norte

El Norte

Valladolid

Sábado, 15 de noviembre 2025, 08:58

Comenta

Consulta la predicción del horóscopo de hoy sábado 15 de noviembre de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries (21 de marzo – 20 de abril - Elemento: Fuego)

Explique a su pareja qué es lo que le ocurre. Realice esa inversión tanto tiempo aplazada. Puede encontrar el trabajo con el que sueña. Sus nervios pueden afectar a su estado físico, contrólese.

Tauro (21 de abril – 20 de mayo - Elemento: Tierra)

Deje de ser tan suyo y busque comunicación con su pareja. Es un buen momento para hacer inversiones. Los problemas laborales no se van a resolver hoy. Confíe en los remedios caseros para aliviar sus molestias.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio - Elemento: Aire)

Escuche al mundo que le rodea, hay gente que le necesita. La situación económica mejora. Momento idóneo para emprender nuevos negocios. Camine, le ayudará a canalizar el nerviosismo.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio - Elemento: Agua)

Llegan las relaciones profundas que necesita. Sus asuntos financieros tienen muy buen aspecto. Procure ser más simpático con los compañeros. La práctica de ejercicio es muy sana para la mente.

Leo (23 de julio – 23 de agosto - Elemento: Fuego)

La diferencia de edad puede ser un hándicap en su relación. Posible entrada de un dinero con el que no contaba. Tendrá noticias de su última entrevista de trabajo. Irritación de garganta por exceso de bebidas frías.

Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre - Elemento: Tierra)

La caridad, en los sentimientos, empieza por uno mismo. Económicamente, no tome decisiones precipitadas. Por fin decide completar su formación profesional. Todo muy bien excepto sus pies, necesitan cuidados.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre - Elemento: Aire)

Su corazón está predispuesto a aceptar un flechazo certero. Después de los apuros económicos pasados, recapacite. No se precipite ante esas ofertas laborales. Póngase las pilas y muévase, abandone ese sedentarismo insano.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre - Elemento: Agua)

No se encierre en sí mismo; su pareja está para apoyarle. Buen momento para invertir algún dinero en bolsa. Le vendría bien independizarse laboralmente. Intente controlar los ataques de ansiedad.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre - Elemento: Fuego)

Su corazón está congelado, pero le llegará el calor. Procure no hacer comentarios sobre sus finanzas. Los astros le aportan energía para conseguir sus metas laborales. Si le da pereza ir solo al gimnasio, anime a algún amigo.

Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero - Elemento: Tierra)

Su pareja le está dedicando mucha atención, sea receptivo. Cómprese una hucha para ir guardando lo que pueda. Sus jefes le harán sentir que de usted depende el trabajo. Oportuno descansar todo lo que pueda por la noche.

Acuario (21 de enero – 19 de febrero - Elemento: Aire)

Olvídese del reloj y vivirá buenos momentos con sus amigos. Su optimismo no le deja ver sus problemas económicos. A lo mejor le ofrecen algún tipo de colaboración laboral. El paseo diario le vendrá muy bien a sus piernas.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo - Elemento: Agua)

Tiene mucho protagonismo en su entorno social. No realice inversiones sin la ayuda de un profesional. Personas influyentes en el trabajo le tomarán en cuenta. Ahora puede desechar el hábito, poco saludable, del tabaco.

¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Fechas de los signos del zodiaco

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos detenidos por agredir de forma brutal a un hombre en Peñafiel
  2. 2 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  3. 3

    Muere Luis Martín, histórico del Nuevo Mester de Juglaría
  4. 4 Un autobús urbano parado obstaculiza varios minutos el tráfico en López Gómez
  5. 5 Detenido el exhibicionista de Parquesol por actos de índole sexual frente a una menor
  6. 6 Búscate en la grada del estadio José Zorrilla
  7. 7 Dos guardias civiles se lanzan al Canal en Rioseco y salvan a un anciano de ahogarse
  8. 8

    El espíritu jinete toma Valladolid para celebrar a cielo abierto el 175 aniversario de la Academia de Caballería
  9. 9 Oreja, empanadillas de carrilleras y unas patatas especiales en un clásico bar del Pinar de Antequera
  10. 10

    El incendio de San Rafael deja cuatro heridos y obliga a desalojar a un centenar de vecinos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Horóscopo de hoy, sábado 15 de noviembre de 2025

Horóscopo de hoy, sábado 15 de noviembre de 2025