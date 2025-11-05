El Norte Valladolid Miércoles, 5 de noviembre 2025, 07:14 Comenta Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de hoy miércoles 5 de noviembre de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries (21 de marzo – 20 de abril - Elemento: Fuego)

Éxito total en el aspecto sentimental. Jornada de sequía económica; cuidado con lo que gasta. Posponga sus ideas laborales para otro momento. La mayoría de sus males radican en su vida sedentaria.

Tauro (21 de abril – 20 de mayo - Elemento: Tierra)

Para que sus deseos amorosos se cumplan, sea paciente. Los asuntos económicos marcharán mejor. No permita que se le acumulen las tareas. En lo relativo a la salud, va bien todo.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio - Elemento: Aire)

Atienda los consejos de su pareja. Puede permitirse especular un poco con sus finanzas. La suerte se va a concentrar en el área profesional. Bailar puede ser una actividad idónea.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio - Elemento: Agua)

Pida ayuda psicológica para abordar sus problemas amorosos. En la economía, todo irá sobre ruedas. Actúe con decisión y mejorarán sus relaciones laborales. Las largas caminatas le sentarán muy bien.

Leo (23 de julio – 23 de agosto - Elemento: Fuego)

Nubarrones se ciernen en torno al amor. Tiene que afrontar una buena cantidad de gastos. Se enfrentará en el trabajo a gente con pocos escrúpulos. Su sonrisa le agradecerá una visita al dentista.

Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre - Elemento: Tierra)

Hoy conocerá a alguien muy interesante. Su economía va a sufrir varios reveses inesperados. Cuidado, está trabajando demasiadas horas seguidas. Su organismo tiene limitaciones, no lo fuerce.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre - Elemento: Aire)

Algunas dosis de autoestima le vendrán muy bien en el amor. Haga un análisis de sus cuentas, es necesario. Sea meticuloso con su trabajo y cuide los detalles. Vaya de excursión, cambiar de aires es saludable.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre - Elemento: Agua)

Va a hacer gala de su fama de enamoradizo. En sus inversiones tiene que actuar con inteligencia. No es buen día para las negociaciones con sus superiores. Sentirá cansancio, pare un poco.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre - Elemento: Fuego)

Hará las paces con un pariente del que se distanció. Puede sufrir un pequeño bache económico. En su trabajo, no parará ni un momento. El hierro es necesario para el organismo, vigílelo.

Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero - Elemento: Tierra)

La posibilidad de una aventura está ahí, usted verá. Los problemas económicos disminuyen. La jornada laboral de hoy será agotadora. Va a tener que cuidarse más.

Acuario (21 de enero – 19 de febrero - Elemento: Aire)

La imaginación es muy importante, también en el amor. Sus ahorros están en vías de extinción. Comente a su superior el problema laboral que le obsesiona. Un viaje mejorará sus molestias corporales.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo - Elemento: Agua)

Desengaño amoroso. Problemas con el cajero automático. Tendrá buena suerte al tomar sus decisiones laborales. Los cuidados que se dispensa le mantienen en forma.

¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Fechas de los signos del zodiaco

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

