El Norte Valladolid Martes, 28 de octubre 2025, 07:27 Comenta Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de hoy martes 28 de octubre de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries (21 de marzo – 20 de abril - Elemento: Fuego)

Un amigo se está enamorando de usted. Revise sus cuentas y vea en qué puede gastar y en qué no. Recobra el interés en el trabajo gracias a un viejo proyecto. Su organismo funciona como un reloj.

Tauro (21 de abril – 20 de mayo - Elemento: Tierra)

Día poco favorable para las relaciones sentimentales. Encuentre un hueco para reunirse con el asesor fiscal. Le conviene explotar su creatividad laboral. Con un pequeño esfuerzo bajará esos kilos que le sobran.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio - Elemento: Aire)

No olvide lo mucho que le quiere su pareja, ¡sorpréndala! Sin problemas para hacer frente a sus gastos. Fuerte competitividad laboral de la que saldrá airoso. Un baño de sales es algo muy recomendable.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio - Elemento: Agua)

Oportunidad de encontrarse con una persona de su agrado. No tome decisiones arriesgadas para su dinero. Trácese una línea de acción diferente en su trabajo. Póngase en manos de un masajista.

Leo (23 de julio – 23 de agosto - Elemento: Fuego)

Los juegos amorosos se le van a dar muy bien. Su cuenta corriente no le da quebraderos de cabeza. No pierda tiempo discutiendo asuntos laborales. Si quiere adelgazar, visite a un especialista en nutrición.

Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre - Elemento: Tierra)

Ser buenos amigos, además de amantes, une a la pareja. Cuidado con las tarjetas de crédito, son peligrosas. Aprenda a transmitir sus ideas profesionales. Puede padecer de cefaleas continuadas.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre - Elemento: Aire)

Su capacidad de cariño es muy grande. No tenga reparo en gastar más, lo recuperará pronto. Tienda la mano a ese compañero que tanto le necesita. Intente mejorar su calidad de vida.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre - Elemento: Agua)

Puede aparecer en su vida una persona muy interesante. Jornada financiera muy positiva. Está en el momento de mayor madurez profesional. El sentido del humor es su mejor arma contra el estrés.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre - Elemento: Fuego)

Mire de frente a su amor y olvídese de todo lo demás. Su economía se recupera maravillosamente. En lo profesional, se avecinan cambios imprevistos. Andará un poco falto de energías.

Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero - Elemento: Tierra)

Improvise una salida nocturna, a su pareja le encantará. Sus ingresos no andan mal, puede permitirse un capricho. Su jefe le propondrá afrontar mayores responsabilidades. No cometa excesos con la alimentación.

Acuario (21 de enero – 19 de febrero - Elemento: Aire)

Refúgiese en los brazos de su pareja. Bien todo lo relacionado con compras y ventas. Un problema laboral que puede surgir se solucionará bien. Yoga o taichí para mejorar el cuerpo y la mente.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo - Elemento: Agua)

Día excelente para disfrutar del sexo sin tabúes. Le conviene ahorrar para afrontar los gastos inesperados. Compórtese como sus compañeros, destacar no siempre es bueno. Cuidado con las contracturas musculares.

¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Fechas de los signos del zodiaco

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)