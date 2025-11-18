El Norte Valladolid Martes, 18 de noviembre 2025, 14:26 Comenta Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de hoy martes 18 de noviembre de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries (21 de marzo – 20 de abril - Elemento: Fuego)

Clima conflictivo en el hogar, sea tolerante. Cuidado con arriesgar bienes materiales. Se abre para usted una nueva etapa en su profesión. Proteja sus ojos ya que estarán sensibles al polvo del ambiente.

Tauro (21 de abril – 20 de mayo - Elemento: Tierra)

Sus sentimientos amorosos van a cambiar. Mejora su economía. Se abren nuevas puertas en el terreno profesional. Se está abandonando, procure hacer ejercicio.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio - Elemento: Aire)

Su vida sentimental no se verá afectada por los chismorreos. Planifique el modo en el que gastará su dinero. En el trabajo, no se duerma en los laureles. La visita al dentista evitará males mayores.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio - Elemento: Agua)

Evite las peleas sin sentido, intente dialogar. En cuestiones de dinero, los planetas están de su parte. Fomente más las relaciones con sus compañeros. La energía hay que ahorrarla, no le sobra.

Leo (23 de julio – 23 de agosto - Elemento: Fuego)

Su sentido del humor le acerca al sexo opuesto. Buen día para hacer números y ver dónde puede ahorrar. Resuelva con paciencia los imprevistos del trabajo. Cuídese como hasta ahora y se sentirá perfectamente.

Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre - Elemento: Tierra)

En el amor, su sensibilidad le hará vivir intensamente esa nueva relación. La suerte está de su parte en todo lo relacionado con el azar. Mayor rendimiento si busca nuevas formas de trabajar. Tome más calcio en su alimentación.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre - Elemento: Aire)

Sea más afectivo o podría echarlo todo a perder. En lo económico, progreso y renovación. Intente ser más minucioso con su trabajo. Su salud no requerirá cuidados especiales.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre - Elemento: Agua)

Aumenta la necesidad de estar más tiempo con los suyos. No actúe a la ligera en esa posible inversión. Eleve su autoestima profesional. Su organismo funciona como un reloj, felicidades.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre - Elemento: Fuego)

Un cambio en su actitud provocará tensiones en el amor. Debe prestar mayor interés a las inversiones. Su fidelidad al trabajo es muy apreciada por sus superiores. Su salud comienza a quebrarse, cuídese.

Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero - Elemento: Tierra)

Quiera y déjese querer. En los gastos, no sobrepase los límites de lo sensato. Ponga todo de su parte para ser encantador con los clientes. Estupenda salud en general, pero no se descuide.

Acuario (21 de enero – 19 de febrero - Elemento: Aire)

Es el momento para amar y ser amado. Cuidado con los robos y estafas. Oportunidad de progreso profesional. El descanso será fundamental en su vida actual.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo - Elemento: Agua)

No tenga miedo ante ese posible amor. Día ideal para aumentar sus ganancias. Laboralmente las cosas pueden complicarse. Haga menos dietas y más ejercicio.

¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

