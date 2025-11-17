El Norte Valladolid Lunes, 17 de noviembre 2025, 07:26 Comenta Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de hoy lunes 17 de noviembre de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries (21 de marzo – 20 de abril - Elemento: Fuego)

Ese amor apasionado es una trampa. Posee gran capacidad para aumentar sus ingresos. Mucho trabajo, intente no agobiarse. Su organismo le agradecerá que haga ejercicio suave.

Tauro (21 de abril – 20 de mayo - Elemento: Tierra)

Buen momento en su vida sentimental. Las inversiones con sus socios le reportan ingresos extras. Acertada intervención en la resolución de un problema laboral. La espalda no hace más que darle problemillas, intente nadar.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio - Elemento: Aire)

Su vida sentimental va a crecer con nuevas relaciones. No piense tanto en el dinero y salga a divertirse. Buen día para hacer uso de sus influencias con los jefes. El mal humor se apoderará de usted si no descansa.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio - Elemento: Agua)

Oportunidad de comenzar un noviazgo duradero. Evite los gastos innecesarios. No eche ese trabajo a perder por su vanidad. Su silueta se verá afectada por la inactividad.

Leo (23 de julio – 23 de agosto - Elemento: Fuego)

Ojo a su lengua, puede haber malentendidos con su pareja. Prescinda de los gastos superfluos. En el trabajo, le pondrá de mal humor hacer tareas que no son suyas. Las chucherías no deben formar parte de su dieta.

Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre - Elemento: Tierra)

En cuestiones amorosas, no tome decisiones precipitadas. Gana lo suficiente para vivir holgadamente. Profesionalmente, no haga promesas que no pueda cumplir. Pequeñas molestias en las extremidades inferiores.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre - Elemento: Aire)

Bienestar y felicidad emocional. Fin a los problemas económicos. Gracias a su intuición, puede salir airoso de un negocio. No olvide la conveniencia de una revisión oftálmica.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre - Elemento: Agua)

Serenidad y estabilidad sentimental le rodean. Ahora es un excelente momento para ahorrar. Revise muy bien los trabajos antes de entregarlos. Si no se cuida a tiempo, podría acumular un gran cansancio.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre - Elemento: Fuego)

Una persona que no le conviene acapara su atención. Aplique toda su creatividad en ganar el dinero que necesita. Su ingenio será bien recibido por sus jefes. Disfruta de una salud de hierro, está lleno de energía.

Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero - Elemento: Tierra)

Nota que algunas personas le atraen bastante. Jornada favorable para triunfar económicamente. Tenga más tacto al comentar los problemas del trabajo. Le sobrará energía para afrontar cualquier imprevisto.

Acuario (21 de enero – 19 de febrero - Elemento: Aire)

Recuerde, cuide a diario el amor. Grandes ganancias si se deja asesorar por los inversionistas. No defraude a ese superior que apostó por usted. Hoy volverá a sentirse en forma.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo - Elemento: Agua)

El diálogo es la mejor vía para comprender a su pareja. Jornada sin apuros económicos. Sin contratiempos laborales. Sus rodillas están delicadas.

¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Fechas de los signos del zodiaco

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

