Horóscopo de hoy, jueves 20 de noviembre de 2025 Esto le espera a tu día según tu signo del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis

Miércoles, 19 de noviembre 2025 | Actualizado 20/11/2025 07:17h.

Consulta la predicción del horóscopo de hoy, martes 19 de noviembre de 2024, para tu signo del zodiaco en El Norte de Castilla. Descubre aquí qué le deparan los astros a tu día en asuntos tan importantes como la salud, el dinero o el amor.

Aries (21 de marzo – 20 de abril - Elemento: Fuego)

Se ha abierto una brecha en su relación de pareja. Consigue la estabilidad económica tan esperada. En el trabajo, no se duerma en los laureles. Cualquier momento libre es bueno para mover su cuerpo.

Tauro (21 de abril – 20 de mayo - Elemento: Tierra)

Hable claro con su pareja. La economía le tendrá hoy inquieto y preocupado. No se culpe por los problemas en el trabajo. La vida nocturna le llevará a un estado de agotamiento.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio - Elemento: Aire)

Fin de la crisis sentimental. Excelente momento económico. Aprenda a defenderse de quienes le envidian laboralmente. La visita anual al oculista no hay que pasarla por alto.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio - Elemento: Agua)

Momentos muy dulces por efecto de influencias astrales. Buen día para iniciar nuevas inversiones. Vigile con quien habla, en el trabajo hay muchas envidias. No dé tanta importancia a sus «males» y relájese.

Leo (23 de julio – 23 de agosto - Elemento: Fuego)

Luche por su relación, si todavía le interesa. Ayudará económicamente a un familiar. En el trabajo, recibirá un merecido reconocimiento. Un amigo le enseñará a introducir buenos hábitos en su dieta.

Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre - Elemento: Tierra)

Una persona muy extraña le fascinará. Su economía no le permite realizar muchos gastos. Esfuércese para que en el trabajo reine el compañerismo. Huya de las comidas grasientas, picantes o con especias.

Libra (24 de septiembre – 22 de octubre - Elemento: Aire)

Su pareja le da todo lo que necesita para ser feliz, disfrútelo. No se lo piense más y permítase ese capricho. En el trabajo, muchos imprevistos y sorpresas. Ligeros mareos a causa de una deficiente alimentación.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre - Elemento: Agua)

En el amor, lo que venía soñando está a punto de suceder. Prudencia en cuestiones de dinero. Cuide las formas para evitar un conflicto con un superior. Las visitas al odontólogo son cada seis meses.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre - Elemento: Fuego)

Conocerá a alguien encantador y revivirá. Apriétese un poco el cinturón o lo pasará mal. Sus superiores están contentos con su trabajo. Tiene que vigilar su salud.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero - Elemento: Tierra)

No caiga en una dependencia amorosa poco recomendable. El no negar nada a nadie le perjudica económicamente. En lo profesional, recibirá halagos interesados. Ese catarro dificultará hoy su actividad.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero - Elemento: Aire)

Jornada para profundizar en las relaciones con sus amigos. No compre más de lo que puede consumir. Sale victorioso de sus exámenes pendientes. Si se encuentra algo flojo, hágase unos análisis.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo - Elemento: Agua)

No se encierre en sí mismo; su pareja está para apoyarle. Gaste menos y podrá ahorrar para algún capricho. Todas las gestiones laborales que haga serán un éxito. No descuide sus riñones.

