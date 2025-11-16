El Norte Valladolid Domingo, 16 de noviembre 2025, 08:52 Comenta Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de hoy domingo 16 de noviembre de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries (21 de marzo – 20 de abril - Elemento: Fuego)

Lleve a su pareja a una gran fiesta. Su economía sufrirá pérdidas difíciles de controlar. Procure aislar los problemas laborales de su vida privada. Las «tapas» una noche no están mal, convertirlas en su dieta, sí.

Tauro (21 de abril – 20 de mayo - Elemento: Tierra)

La relación de pareja necesita más intimidad. Asuma gastos en función de sus ingresos. Resuelva ese injustificado malestar con un compañero. Por fin su organismo va a alcanzar el equilibrio.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio - Elemento: Aire)

Conseguirá lo que quiere si despliega su seducción. Gastará dinero en complacer a sus seres queridos. En lo laboral, las cosas irán mejor que nunca. Sensación de decaimiento, consulte con su médico.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio - Elemento: Agua)

Esa persona que tanto le interesa reparará en usted. Su situación económica se irá estabilizando. Va a estar más inspirado y creativo en su trabajo. Proteja sus huesos de posibles golpes.

Leo (23 de julio – 23 de agosto - Elemento: Fuego)

Póngase en guardia, una antigua relación intenta descentrarle. En el aspecto económico, sin problemas. En lo profesional, se avecinan cambios imprevistos. Consulte con su médico ese persistente agotamiento.

Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre - Elemento: Tierra)

Buenas noticias de alguien a quien quiere mucho. No dé tanta importancia al ahorro. Su prepotencia no le favorece en el trabajo. Debe procurar no obsesionarse tanto con su cuerpo.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre - Elemento: Aire)

El amor y los afectos serán causa de satisfacción. Concluya los asuntos económicos que tiene pendientes. Piense que no tiene edad para realizar ese trabajo. Su organismo necesita una vida mucho más sana.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre - Elemento: Agua)

Las relaciones amorosas transcurren apaciblemente. Momento de dar un impulso a sus proyectos financieros. Hablará claramente con sus compañeros de trabajo. Etapa de armonía consigo mismo.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre - Elemento: Fuego)

Coja las riendas de su vida amorosa. Si tiene una deuda, es el momento de saldarla. Su trabajo le proporcionará mucho prestigio. Decaído y sin fuerzas, cambie de ritmo diario.

Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero - Elemento: Tierra)

La comunicación con su pareja será complicada, esfuércese. No corra riesgos económicos, no es el momento. El trabajo será el centro de sus actividades. Ponga orden en su alimentación.

Acuario (21 de enero – 19 de febrero - Elemento: Aire)

No haga sufrir a los demás innecesariamente. Salda todas sus deudas con gran facilidad. Destine más horas a su formación laboral. En cuanto a la salud, no caiga en actitudes derrotistas.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo - Elemento: Agua)

Exteriorice sus sentimientos a su pareja. Le amenazan importantes gastos extras, sea comedido. Sus espectativas profesionales se van a materializar. Su energía debe ser canalizada de forma constructiva.

¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

