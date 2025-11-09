El Norte Valladolid Domingo, 9 de noviembre 2025, 08:29 Comenta Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de hoy domingo 9 de noviembre de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries (21 de marzo – 20 de abril - Elemento: Fuego)

Preste atención a las relaciones con los amigos. No se deje persuadir para realizar una inversión. Posible entrevista para un puesto de cara al público. Mantenga una alimentación controlada.

Tauro (21 de abril – 20 de mayo - Elemento: Tierra)

Los fallos de sus familiares se los debe tomar con calma. De dinero, muy bien. Tomará decisiones inoportunas en su trabajo. Período de completo equilibrio psicofísico.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio - Elemento: Aire)

Intente compartir más cosas con su pareja. Los movimientos de dinero actuales serán decisivos después. Presente ese estudio de mercado, es el momento. Si tiene problemas de circulación, ejercite las piernas.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio - Elemento: Agua)

Tiene que renovar una parte de su círculo amistoso. Intente pagar ese préstamo cuanto antes. En el trabajo, tendrá la posibilidad de organizar un nuevo proyecto. Ejercicio moderado, no intente ponerse en forma en dos días.

Leo (23 de julio – 23 de agosto - Elemento: Fuego)

Relaciones muy interesantes le darán qué pensar. Buen momento para las inversiones. Sus proyectos profesionales se podrían ralentizar. Oblíguese a un reposo saludable.

Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre - Elemento: Tierra)

Conseguirá el afecto de la persona que le interesa. Está gastando más de la cuenta. No se asuste ante sus nuevas responsabilidades. Su mente se encuentra en un buen momento.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre - Elemento: Aire)

Puede verse envuelto en un buen lío sentimental. Una persona cercana requiere un préstamo, ayúdele. Verá con más claridad los asuntos profesionales. Puede sufrir molestias estomacales de poca importancia.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre - Elemento: Agua)

Alguien quiere conquistar a su pareja, no tendrá éxito. Su bolsillo necesita reservarse para temas futuros. Posibles tensiones en su lugar de trabajo. No le faltan energías para reanudar la actividad deportiva.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre - Elemento: Fuego)

Debe ir superando esa ruptura sentimental, salga a divertirse. Llegan nuevos ingresos a su cuenta. Recompensa a sus esfuerzos profesionales. La energía que le envía Marte no la desperdicie.

Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero - Elemento: Tierra)

Respete más los comentarios de su pareja. Económicamente, la falta de previsión le puede llevar a la ruina. Alguno de sus superiores quiere promocionarle. Vigile los excesos alimenticios, no le benefician.

Acuario (21 de enero – 19 de febrero - Elemento: Aire)

Su carácter generoso le abre las puertas de una nueva amistad. No compre más de lo que puede consumir. Su creatividad le avala a la hora de cambiar de trabajo. Debe cuidarse un poco más la garganta y los pulmones.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo - Elemento: Agua)

Poco centrado para los asuntos del amor. Tendrá que gastar parte del dinero ahorrado. Tiene compañeros estupendos que le pueden ayudar. Cuidado con las afecciones auditivas.

¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Fechas de los signos del zodiaco

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

