La hija de José Luis Gil informa sobre el estado de salud de su padre Irene Gil ha compartido una imagen del actor de 'La que se avecina' rodeado por sus seres queridos

El Norte Martes, 16 de septiembre 2025, 13:09

Irene, la hija del actor José Luis Gil que sufrió hace cuatro años un ictus, ha dado la última hora sobre la salud de su padre y ha compartido fotos con algunos de los momentos más especiales. El último ha sido una fotografía del intérprete de 'La que se avecina' rodeado por sus seres queridos.

La joven ha mostrado, como en otras ocasiones, cómo se encuentra su padre y lo orgullosa que está de todo el cariño que la gente le tiene. Por eso, ante las numerosas peticiones que recibe por saber de él y poder volver a verle, Irene Gil ha compartido una fotografía muy emotiva del actor durante su último plan familiar.

Con su gorra y sentado en la mesa sonriente aparece José Luis Gil abrazado por su hija que está en medio de él y de su madre, la actriz también de doblaje Carolina Montijano. «Agradecer a todos sus compañeros y a sus jefes, por el cariño inmenso y el apoyo que nos siguen haciendo llegar, es precioso saber que le quieren y admiran tanto. Es precioso ver tanto cariño», ha escrito la hija del intérprete.

Como así se puede ver en la bonita estampa familiar, todos aparecen contentos y muy sonrientes. El apoyo constante que reciben es un gran motor y el saber que están rodeados de tanto cariño. Algo que Irene Gil no duda en agradecer: «Estoy recibiendo muchos mensajes, no puedo responderlos todos, coincidís en que queréis seguir viéndole y sabiendo de él, pues aquí le tenéis hace unos días, nos dimos un paseo y nos tomamos un cafetito en familia».

Una imagen muy esperada que ha alegrado mucho a todos los que tanto le quieren. «Todo lo bueno para ese gran actor», «¡qué alegría me da veros! Y ver sonreír a mi amigo querido en tan buena compañía. Ánimo Jose, tú puedes», «mucha alegría de volver a verle», «aquí en España hemos querido a muchos actores, pero creo que tú padre es de los más queridos. Doy gracias de que esté, de que siga a vuestro lado», «qué foto más entrañable», «hasta el infinito y más allá. Mucho ánimo y mucha fuerza que lo estás consiguiendo», son algunos de lo muchos mensajes y palabras cariñosas que ha recibido.

