Harry Styles. EFE

Harry Styles explora el mercado de los juguetes sexuales

El excantante de One Direction recientemente amplió la gama de productos que vende su marca, dejando algo de lado la música

El Norte

Viernes, 8 de agosto 2025, 11:22

Harry Styles lanzó, el pasado 24 de julio, una línea de productos para adultos en el sitio web de la marca Pleasing, que hasta ahora se dedicaba a comercializar artículos de estilo de vida (belleza y cuidado de la piel), tal y como recoge ABC. El británico se lanzó a la búsqueda radical de lo que se siente bien, por lo que 'Pleasing Yourself' incluye dos herramientas que la facilitan. La primera es el Pleasing Double-Sided Vibrator (vibrador) y el The Pleasing Lube (lubricante).

La colección llega aproximadamente cuatro años después de que Styles se convirtiera en empresario, con la venta de esmaltes de uñas, ropa, accesorios y fragancias. Desde entonces, la página web ha crecido e incursiona en el nuevo negocio. Con un precio de 68 dólares, el vibrador ha sido diseñado en colaboración con la autora y educadora sexual Zoë Ligon. «Este dispositivo es a partes iguales una obra de arte y un instrumento de placer. Uno de sus extremos cuenta con una cabeza redondeada para el juego externo (piensa en las zonas erógenas o en cualquier lugar que necesite más amor). ¿Y el otro? Un elegante mango insertable que también funciona a la perfección para uso externo», explica Zoë Ligon en el vídeo promocional de la cuenta de Instagram de la marca de Styles.

Desde su última gira Love On Tour en 2023, el cantante desapareció un poco de la escena musical mundial y, para muchos, este lanzamiento es más que un regreso: es una declaración.

