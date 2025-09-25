Harry Styles completa la maratón de Berlín en menos de tres horas El excomponente de One Direction participó con el seudónimo Sted Sarandos, para no ser identificado

Harry Styles completó la maratón de Berlín en menos de tres horas el domingo, según informó el periódico local Der Tagesspiegel y confirmó después The Associated Press. El cantante y compositor inglés, de 31 años, se encontraba entre los aproximadamente 55.000 corredores que participaron en la carrera, pero lo hacía bajo un seudónimo, Sted Sarandos, para no ser reconocido, aunque finalmente fue 'descubierto' por una cuenta fan.

Con una diadema y gafas de sol, el excomponente de One Direction completó la ruta en 2 horas, 59 minutos y 13 segundos, una marca codiciada por muchos maratonianos. Además, el artista apareció en una foto en la meta con Richard Whitehead, dos veces ganador de la medalla de oro en los 200 metros en los Juegos Paralímpicos. Whitehead, que está inmerso en la misión de correr 20 maratones este año, publicó la foto en Instagram.

