El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Harry Styles en la maratón de Berlín. AP

Harry Styles completa la maratón de Berlín en menos de tres horas

El excomponente de One Direction participó con el seudónimo Sted Sarandos, para no ser identificado

El Norte

Jueves, 25 de septiembre 2025, 18:24

Harry Styles completó la maratón de Berlín en menos de tres horas el domingo, según informó el periódico local Der Tagesspiegel y confirmó después The Associated Press. El cantante y compositor inglés, de 31 años, se encontraba entre los aproximadamente 55.000 corredores que participaron en la carrera, pero lo hacía bajo un seudónimo, Sted Sarandos, para no ser reconocido, aunque finalmente fue 'descubierto' por una cuenta fan.

Con una diadema y gafas de sol, el excomponente de One Direction completó la ruta en 2 horas, 59 minutos y 13 segundos, una marca codiciada por muchos maratonianos. Además, el artista apareció en una foto en la meta con Richard Whitehead, dos veces ganador de la medalla de oro en los 200 metros en los Juegos Paralímpicos. Whitehead, que está inmerso en la misión de correr 20 maratones este año, publicó la foto en Instagram.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere de un infarto al corazón un ganadero leonés tras el ataque de un oso a su ganado
  2. 2

    Trasladan a Valladolid a otra víctima de una brutal paliza en Isla Dos Aguas
  3. 3 El restaurante de Palencia que ha entrado en la guía Michelin 2025
  4. 4 Todos los detalles de la boda de Stella Banderas en Valladolid: fecha e invitados confirmados
  5. 5

    Condena por la muerte de una anciana en una residencia de Mojados: «Lo que hicieron fue un asesinato»
  6. 6

    Vueling retomará el vuelo de Valladolid a Barcelona con más de 19.000 plazas
  7. 7

    Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas
  8. 8 Muere el hombre cuyo coche dio varias vueltas de campana en la A-6 en Tiedra
  9. 9

    El peregrinaje de los vecinos de Laguna ante el abandono de su comunidad: «No nos vamos a rendir»
  10. 10

    Aparecen palomas muertas en Valladolid: «No tenemos ningún aviso de gripe aviar»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Harry Styles completa la maratón de Berlín en menos de tres horas

Harry Styles completa la maratón de Berlín en menos de tres horas