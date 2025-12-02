El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Guillermo Francella recuerda el accidente que sufrió durante el rodaje de su última película

El actor y Javier Veiga acudían a 'El Hormiguero' para promocionar su cinta 'Playa de lobos'

El Norte

Martes, 2 de diciembre 2025, 20:22

Guillermo Francella y Javier Veiga acudían este lunes a 'El Hormiguero' para hablar de su nueva película 'Playa de lobos' que se estrena en cines el próximo 5 de diciembre. La cinta, dirigida por Veiga, narra cómo un encuentro en una playa entre dos desconocidos con nada en común se convierte en una situación de creciente tensión, con momentos sorprendentes y cargados de emoción.

Durante el rodaje de esta película, Francella ha confesado haber sufrido un aparatoso accidente de tráfico en Fuerteventura y antes de explicarn cómo sucedió, recordó la cantidad de rotondas que se encontraron en la carretera. En un momento del trayecto, se perdieron y al coger una nueva rotonda, se encontraron con un vehículo de frente. «Un choque... saltaron los airbags y todo», relataba el actor.

