La 'guerra' mediática entre Meghan Markle vs Kate Middleton vale 100 millones de dólares

El Norte Lunes, 18 de agosto 2025, 12:51

El nuevo contrato de Netflix firmado por la duquesa de Sussex, que posiblemente se verá en navidades y que, de nuevo, la situará expuesta ante Kate Middleton después de las acusaciones de copia que ha tenido que soportar la mujer del Príncipe Harry en todo este tiempo, es ya una realidad.

Todo el mundo se hace la misma pregunta: «Cómo es posible que Meghan Markle y Harry hayan conseguido la renovación de su contrato de con Netflix después de las malas críticas recibidas y la baja audiencia registrada?». La verdad es que la firma está echada, y según explican fuentes cercanas a Meghan, las mismas condiciones que en el anterior contrato: 100 millones de dólares.

Eso sí, parece ser que esta vez Netflix se ha reservado el derecho de vetar o sugerir contenidos. Quién sabe. Lo que sí está confirmado es que Meghan Markle tendrá su especial navideño... y una nueva oportunidad de contraprogramar a Kate Middleton.

Nueva edición festiva

El acuerdo de Netflix incluye una nueva edición festiva del programa 'Meghan's With Love', donde los espectadores podrán unirse a la duquesa en Montecito «para una mágica celebración navideña». Algunos analistas de la realeza no han tardado en acusar a la mujer del Príncipe Harry de intentar robarle protagonismo festivo a Kate Middleton, quien hace años organiza su propio evento navideño.

La estadounidense Kinsey Schofield, pódcaster y experta en realeza, cree que los Sussex ya han mostrado anteriormente un «patrón a la hora de elegir momentos» para eclipsar diversos eventos reales, y la Navidad podría no ser la excepción. «Se ha vuelto tan notorio que recientemente se informó que Harry había ofrecido compartir su agenda con la familia como una 'rama de olivo' para evitar competir en el futuro», ha dicho en 'Daily Mirror'. Se refería al reciente encuentro en Londres entre representantes de padre e hijo para limar asperezas y dejar de pisar agendas.

A principios de este año, Harry también fue acusado de «robarle el protagonismo» a su padre y a su madrastra al presentarse ante los Tribunales Reales de Justicia de Londres justo antes de que el rey Carlos y la reina Camila iniciaran su visita de estado a Italia, coincidiendo también con su 20º aniversario de boda.

La publicación de la edición de bolsillo de sus explosivas memorias, 'Spare', también acaparó titulares en todo el mundo justo cuando los reyes estaban de gira por Australia. En 2020, el equipo de Meghan Markle fue duramente criticado tras la publicación de una serie de fotos inéditas en su cuenta de Instagram el mismo día que Kate Middleton emprendía una gira por el Reino Unido. Y cómo olvidar su 'Megxit', en vísperas del 38º cumpleaños de la Princesa de Gales.

Misa navideña

Kate Middleton organiza desde hace años una misa navideña en la Abadía de Westminster, un evento que se ha convertido en uno de los más importantes y emotivos del calendario festivo de la familia. Kinsey Schofield duda que el programa de Meghan tenga el mismo tono y afirma: «El concierto de villancicos de Catherine trata sobre la unidad, el amor y la esperanza. Transmite valores familiares, con un sentimiento de unión y fe».

En cambio, el especial de Navidad de Meghan Markle comienza a ser visto más como una oportunidad para promocionar la marca con la que la Sussex comercializa diversos productos y estilo de vida, As Ever, cuyas novedades encontrarían un eco interesante con el especial navideño.

«Sin la calidez de la familia ni la tradición compartida, se convierte menos en una celebración navideña y más en una aventura comercial. Al compararlas, la de Kate se percibe auténtica y significativa, mientras que la de Meghan corre el riesgo de parecer algo transaccional», ha advertido 'Daily Mirror'.

Dermot McNamara, representante de talentos y experto en relaciones públicas, sugiere que si bien a Meghan no le agradarán los comentarios sobre «copiar» a Kate, seguramente a estas alturas ya es plenamente consciente de que inevitablemente se harán comparaciones. «Todas las cadenas, organizaciones benéficas y celebridades producen especiales navideños. Es un formato acogedor y familiar que atrae al público. Dicho esto, Meghan conoce la imagen. Querer ser vista con la misma aspiración que Kate no es la peor estrategia, pero el reto de Meghan es que sea percibido como auténtico con su propia marca, no como una versión modificada de la de otra persona», resume.