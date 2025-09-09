El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Dinorah Santana, a la izquierda, y Joana Sanz; en el centro de la imagen, Dani Alves.

Guerra dialéctica entre Dinorah Santana y Joana Sanz

La ex de Dani Alves y su actual novia se enfrentan públicamente a través de las redes sociales

El Norte

Martes, 9 de septiembre 2025, 14:27

El enfrentamiento entre Dinorah Santana y Joana Sanz crece en temperatura. Las redes sociales han sido el escenario de la guerra dialéctica entre ambas. Al parecer, el desencadenante ha sido el comentario de un usuario que cuestionaba el rol paternal de Dani Alves: «Enhorabuena por haber elegido al mejor padre del mundo, que tiene 2 o 3 hijos y lleva años sin verlos». Un escrito tras el que Sanz ha salido en defensa su marido: «No hables de lo que no conoces. Si lleva dos años sin verlos es porque ellos así lo han decidido. Cuando el grifo se cierra, la ingratitud llama a la puerta».

Las palabras de la modelo no han tardado en provocar la reacción de Santana. En varios vídeos publicados en redes, la actual novia de Dani Alves desmientió la versión de Sanz y asegura que en 2020 el ex del FC Barcelona dejó de cumplir con la manutención de sus hijos. «Cuando él fue preso en 2023 ya llevaba dos años sin hacerse cargo de sus obligaciones. ¿A qué punto hemos llegado, señora Joana Sanz? Usted, que está embarazada y supuestamente feliz, ¿qué le han hecho mis hijos? Ellos nunca le han faltado al respeto», señala con visible indignación.

Santana también recuerda que, en un momento difícil de la modelo, fue ella quien le tendió la mano: «Lo poco que hice por usted fue algo bueno. Cuando más ayuda necesitaba, estuve ahí». En declaraciones al programa 'Fiesta', la exmujer del futbolista insistió en que Alves no mantiene relación con sus hijos, a pesar de que en el pasado ellos intentaron mudarse de país para apoyarlo en medio de su proceso judicial.

Sin embargo, según su testimonio, Sanz no habría respaldado esa decisión. Asimismo, Santana reveló que el pasado verano intentaron organizar un reencuentro con el deportista, pero finalmente él no se presentó. «La interesada es usted, no mis hijos», concluyó.

