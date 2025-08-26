El 'Grand Prix 2025' de TVE ya tiene ganador El municipio tinerfeño de San Sebastián de la Gomera se ha impuesto a Cubas de la Sagra (Madrid) en la final más reñida de su historia

San Sebastián de la Gomera (Santa Cruz de Tenerife) se ha sumado a la lista de ganadores del mítico 'Grand Prix'. El municipio tinerfeño se impuso a Cubas de la Sagra (Madrid) en una trepidante final que TVE emitió este lunes 25 de agosto. Con la victoria de la localidad insular, el 'programa del abuelo y del niño' se despide hasta el próximo verano tras siete entregas y la participación de diez pueblos de diez comunidades autónomas diferentes que se han dejado la piel en cada prueba. Como colofón, los dos finalistas, apadrinados en el caso de los canarios por el piloto y campeón de motociclismo Jorge Lorenzo, y la actriz Adriana Torrebejano en el equipo madrileño, protagonizaron un cara a cara muy ajustadísimo cuyo desenlace se decidió in extremis en la última prueba.

Los finalistas se enfrentaron a lo largo de la noche a retos como 'Recoge Cocos' en la piscina; a una partida de 'Baloncesto en pañales'; a los 'Hámsters a la carrera'; y a clásicos como 'La patata caliente', 'Champions Prix' o 'El diccionario'. Este último, siempre imprevisible, coronó al pueblo ganador de la edición, que además de la gloria se llevó un premio en metálico de 30.000 euros. Lo recibía de manos del actual alcalde de Cudillero (Asturias), localidad que 30 años atrás se alzaba con el trofeo y se proclamaba campeón del verano.

"Los Súper Bolos volverán y el Grand Prix, seguro que también, porque este es mucho más que un programa de televisión: este programa es vuestro".

En medio de la alegría y la emoción de la competición, Ramón García sembró la nostalgia con la despedida del concurso, abriendo la puerta firmemente a que regrese de nuevo el año que viene. «El 'Grand Prix' seguro que volverá, porque este es mucho más que un programa de televisión: este programa es vuestro».