El Gran Wyoming y su inesperado encuentro con el líder de VOX El Gran Wyoming entrevistado por Cristina Pardo. / La Sexta En un primer momento el presentador no se percató quien era Santiago Abascal EL NORTE Martes, 16 octubre 2018, 09:08

El Gran Wyoming fue uno de los invitados de Cristina Pardo en el nuevo programa de La Sexta 'Liarla Pardo'. El presentador de 'El Intermedio' contó cómo fue su encuentro casual con Santiago Abascal, fundador de VOX, que le sorprendió un día en un bar:

«De repente me tocan la espalda y me dicen, 'hola, qué tal'. Y pensé, como yo ya no miro, por lo de las fotos, yo digo, sí hola. Y me dice, perdona, soy Santiago Abascal. En el momento no caí, pensaba que era un corredor de cien metros vallas. Y yo, ah, Santiago Abascal. Y me dice, 'sí, coño, el fundador de VOX'. Y yo, '¡hostias!'. De repente, estábamos las dos personas más distintas que pueden existir en un metro cuadrado».

Después de esa primera impresión estuvieron hablando cinco minutos y éste le explicó que había formado en elPartido Popular pero que se hartó de que cosas que se hablaban en el partido no se concretaban.

«Entonces, él dijo, pues coño, voy a hacer un partido de lo que pienso. Que es en el fondo lo que piensan todos. Por eso Pablo Casado está un poco celosillo», ha afirmado.