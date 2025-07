Gonzalo Ramos, actor de 'La promesa': «Es una suerte participar en una serie con tanto éxito»

El Norte Lunes, 7 de julio 2025, 12:54 Comenta Compartir

El Teatro Bellas Artes de Madrid acogerá hasta el próximo 26 de julio, la obra 'Goteras', una divertida excusa para viajar en el tiempo y descubrir qué sucede cuando alguien descubre que su vecino es él mismo, pero dentro de treinta años. En esta comedia de Marc de la Varga, Gonzalo Ramos viaja en el tiempo, algo que no quisiera para sí mismo: «Me daría terror descubrir cómo soy dentro de unos años, si he triunfado o fracasado, porque en ese misterio radica la belleza de no saber. La vida es una aventura y conocer el final le quita la magia».

El actor, que lleva ya más de 50 funciones, siente que la obra es «como subirse a una ola, surfearla y llegar a la orilla para alcanzar la arena. No desaparezco de escena, algo que realmente disfruto». Llega todos los días al teatro después de pasar la jornada grabado 'La promesa', que le ha dado una tremenda popularidad: «Es una suerte participar en una serie con tanto éxito».

Si de algo se siente orgulloso es de su «ética del trabajo». «Soy disciplinado, metódico, me esfuerzo. Pero es un rasgo que va más allá de lo profesional, también lo soy en lo personal porque quiero mucho a los míos». Reconoce que tanta entrega «a veces puede llevar a la obsesión. Aunque no es algo que realmente quisiera cambiar porque uno debe abrazar su forma de ser, incluso con defectos. Todo eso, lo bueno y lo malo, acaba por definirme».

Para Gonzalo, su familia lo es todo: «En casa, con ellos, encuentro la paz. Puedo ser una persona detallista, quiero cuidarles, todos mis intentos van desde el afecto, pero soy un poco manazas y tengo tantas cosas entre manos que me veo sobrepasado». Aunque si hay algo a lo que no puede enfrentarse porque realmente le saca de quicio, es la burocracia: «Me desenamoro de la vida con los trámites, con el papeleo. Lo reconozco, me rindo». Por el contrario, si algo le apasiona son las montañas rusas: «Vamos mi hijo y yo viajando por el mundo para subirnos a todas, buscando la emoción en cada una de las atracciones».

pasión por su mujer

Gonzalo no disimula el amor que siente por su mujer, Sofía Escobar: «A ella la quiero la vida entera». Y reconoce que su historia de amor «es de película»: «Ella es soprano y actriz de musicales. La vi en Londres actuando en 'El fantasma de la ópera' y fue un flechazo instantáneo. Le mandé un mensaje por X (la red social antes conocida como Twitter) y me contestó, iniciándose así una conversación que terminó en una cita». Y hasta ahora. Que ambos compartan profesión ha tenido sus ventajas: «En nuestras vidas hay un grado de caos (que si los viajes, los horarios...), no es una vida convencional, pero nos entendemos mucho, formamos un buen equipo. Pero todo fue una casualidad, no fue una decisión consciente, me hubiera enamorado de ella aunque hubiera sido abogada».

Ya tienen un hijo de once años, pero la familia ha incorporado un nuevo miembro recientemente: «Te ves otra vez con pañales, durmiendo poco y mal, pero son cosas que ya anticipas, que ya conoces. Resulta mágico ver cómo día a día vas conociendo mejor a esa criatura que va creciendo ante tus ojos». El actor reconoce que ser padre le ha hecho mejor persona e, incluso, mejor actor: «Por un lado dejas a un lado el ego -ese yo, yo, yo que gobernaba tu vida- y te pones al servicio de esas personas que te necesitan a partir de ahora. Tú pasas entonces a un segundo plano y recolocas tus prioridades, lo cual es una bofetada de realidad. Por otro, descubres un nivel de profundidad emocional que ni sospechabas y eso te sirve para ampliar la expresión de un abanico de sentimientos que antes se te escapaban».