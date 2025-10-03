Gloria Estefan tiene miedo a Trump por sus duras políticas migratorias La cantante cubana será la estrella invitada de las Fiestas de la Hispanidad 2025 en Madrid, tras recibir 484.000 euros del gobierno de Isabel Díaz Ayuso

Gloria Estefan ofrecerá un concierto gratuito en la Plaza de Colón el día 5, convirtiéndose en cabeza de cartel de las Fiestas de la Hispanidad 2025. Su fichaje no ha estado exento de polémica tras conocerse que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha desembolsado 484.000 euros por la actuación de la cantante cubana.

Aprovechando su paso por la capital española, la artista regresó a 'El Hormiguero'. Hacía 12 años de su primera intervención en el programa de Pablo Motos. En las gradas estaba su marido, el músico y productor Emilio Estefan.

El presentador comenzó la entrevista reivindicando la importancia de ese día para todos los países hispanos. «Por supuesto. Necesitamos nutrir esos lazos que compartimos, la lengua de la madre patria», recalcó la invitada. Particularmente en este momento, «debemos estar orgullosos de quiénes somos y de dónde venimos», agregó la artista.

«Te lo tengo que preguntar…», lanzaba Motos. Quería conocer de primera mano qué significa ser latino en Estados Unidos a día de hoy con la segunda legislatura de Donald Trump. «Interpreta mi silencio», respondió Gloria Estefan, con risa socarrona.

«Me ha un poco de miedo, si te digo la verdad. Yo ando con mi pasaporte por si acaso me escuchan hablando español y va a pasar alguna locura ¿Sería increíble que me arresten por hablar español, no? Ojalá que no llegue a eso, pero me asusta un poco», reconoció.

A su parecer, «hay que tener siempre la inmigración legal y organizada. Nadie dice que no», aclaró la cubana. Sin embargo, no defiende lo que está pasando, «familias que están separando, cómo han maltratado a muchas personas, tirando mujeres tirándolas al piso frente a sus niños…». Admite que la situación le da miedo. «Llevo viviendo muchos años allá y nunca he visto algo así».