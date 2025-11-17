El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Gloria Camila y Álvaro García, en una imagen de archivo. Europa Press

Gloria Camila pone fin a su relación con Álvaro García

La hija de José Ortega Cano tomó su decisión tras regresar de 'Superivientes All Star'

El Norte

Lunes, 17 de noviembre 2025, 13:40

Comenta

Gloria Camila ha confirmado que ha puesto fin a su relación con Álvaro García. Una información que adelantó la periodista Ana Gurgui esta semana en 'No somos nadie' y que la joven confirmaba en el plató de 'El tiempo justo' tras dejarse de seguir en redes sociales. «No somos pareja Álvaro y yo, hemos decidido dejarlo», comenzaba diciendo la joven, asegurando que su vuelta de Honduras le hizo replantearse su futuro: «Esto llegó cuando vine de 'Supervivientes'. Mi vida había dado un giro enorme, entonces ni mentalmente ni emocionalmente estaba con la suficiente capacidad de seguir teniendo la relación».

A pesar de haber tomado la difícil decisión, Gloria comentaba que Álvaro «es maravilloso, me ha dado lo mejor de él y creo que nos hemos aportado mutuamente» por lo que «le deseo desde aquí lo mejor, va a triunfar vaya donde vaya».

Además, explicaba que no se siguen en redes sociales porque «él decidió dejarme de seguir, cosa que además me lo dijo que se iba a notar porque siempre hay alguien que lo mira». Una decisión que entiende porque «hay veces que tienes que quitar y empezar de cero».

