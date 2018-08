Gloria Camila le lanza una pullita a su hermana Rociíto Gloria Camila. / Instagram La joven sigue luchando por la apertura del museo dedicado a Rocío Jurado en Chipiona EL NORTE Viernes, 24 agosto 2018, 11:21

Chipiona se sigue acordando de la gran Rocío Jurado como lo deja de manifiesto el pueblo gaditano cada año en su Semana Cultural. Su hija Gloria Camila no se ha querido perderse el homenaje que le rinde la localidad y ha posado junto a la tumba dedicada a su madre, a la vez que ha manifestado su opinión sobre el museo dedicado a su progenitora que nunca se ha llegado a abrir, tal y como recoge 'Chance'.

Para encontrar las causas del problema, hay que remontarse a unos meses depués del fallecimiento de la cantante en el año 2006. Pero su otra hija Rocío Carrasco frenó el proyecto.

Ahora la hija menor de Rocío Jurado, junto a la tumba de 'la más grande' ha querido contar lo mucho que se acuerda de ella: «Es la primera vez que poso ante ella, que obtengo personalmente una foto para mí y no para nadie más, y la verdad, me voy con una sensación maravillosa de tener esta foto para mi y sólo para mi, porque ambas lo querríamos así».

También ha tocado el tema de apertura del museo: «Luchamos día a día para que tenga la memoria tan grande y activa como era ella, luchamos para que tenga lo que se merece, luchamos por lo que ella querría también, luchamos por que tenga su recuerdo en un Museo en el pueblo donde ella nació, y se refería como lo que era, SUS PILARES» y añade: «Para que todo EL MUNDO pueda conocerla a través de sus pertenencias, fotos, etc .. para aquellos que no pudieron conocerla, para aquellos que nacieron después y poco a poco la quisieron como si lo hubiesen hecho estando ella en vida, para todos aquellos que viajan desde muy lejos para poder admirarla un poco más, para todos aquellos que la AMAMOS!» Gloria Camila también ha aprovechado la ocasión para lanzarle un dardo a Rocío Carrasco: «En fin, lamentablemente no somos dioses y sobretodo no tenemos la potestad para hacerlo posible .. nosotros no, pero hay quien si, y aún estamos esperando».

La joven termina su reflexión señalando que los vecinos de Chipiona deberían tener un lugar de culto para ella: «Me conformo con lo que tiene dedicado a ella, pero cuanto más, mejor, no se merece menos, así que sigamos luchando MUNDO por conseguir lo que se merece LA MÁS GRANDE, lo que se merece MI MADRE».