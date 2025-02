Gisele Bündchen, madre a los 44 años junto a Joaquim Valente

El Norte Jueves, 6 de febrero 2025, 19:30 Comenta Compartir

Gisele Bündchen ha dado a luz a su tercer hijo, el primero fruto de su relación con el entrenador personal Joaquim Valente. Tanto la madre como el bebé se encuentran «felices y sanos», tal y como ha confirmado TMZ. Será el hermano pequeño de Benjamin y Vivian, de 15 y 11 años, los dos hijos que tuvo con el jugador de fútbol americano Tom Brady.

La relación de Gisele y Joaquim ha sido cuestionada desde sus inicios en junio de 2023, menos de un año después de que se hiciera pública la ruptura entre la modelo y Tom Brady tras 13 años de matrimonio. En junio de 2023 se publicó que la modelo habría encontrado una nueva ilusión junto a Joaquim Valente, a quien conoció cuando era entrenador de su hijo. Las especulaciones dieron paso a las confirmaciones. Las bromas se sucedieron en The Roast of Tom Brady, programa del pasado año en Netflix donde se mencionó a la nueva pareja en varias ocasiones. Una situación que parecía hacer gracia al exdeportista, pero que según las informaciones no sacó ni media sonrisa a Gisele Bündchen.

«Gisele y Joaquim no planeaban tener un hijo juntos, fue inesperado. Joaquim siempre quiso tener una familia por lo que ella está feliz de ofrecerle esto. Sabía que sería un buen padre cuando sus hijos empezaron a tomar clases con él. Es paciente, divertido y comprensivo», asegura una fuente cercana a la pareja al Daily Mail. A los hijos de la maniquí con Brady les gusta la nueva pareja de su madre y estarían encantados con su nuevo hermanito. Por lo tanto, los nuevos padres están enamorados y viviendo su nueva etapa con toda la ilusión, hasta el punto que la modelo ha paralizado su carrera para centrarse en su nueva maternidad.