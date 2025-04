Georgina Rodríguez da pistas sobre la posibilidad de boda con Cristiano Ronaldo

El Norte Lunes, 21 de abril 2025, 17:53 | Actualizado 17:59h. Comenta Compartir

Georgina Rodríguez revelaba en su reality para Netflix, cuándo se dará el «sí, quiero» con Cristiano Ronaldo es una cuestión recurrente en las conversaciones que mantiene con sus amigos. Juntos desde 2016 y con dos hijas en común, la pareja todavía mantiene en el aire una posible boda, aunque Cristiano se refiera a ella en ocasiones como su 'esposa'. «Siempre están bromeando sobre la boda. '¿Cuándo es la boda?' Desde que salió la canción de Jennifer Lopez 'The Ring Or When', empezaron a cantármela. Y bueno, esto no es cosa mía», dejaba claro Georgina.

En una entrevista reciente, a Ronaldo también le preguntaron por la boda, y aunque no desvelaba los motivos reales por los que, si han planteado casarse no han llevado a cabo su enlace, reconocía que será en algún momento de su futuro. Según el futbolista, está «1000% seguro» de que se casaría con Georgina «ya sea en un año, seis meses o incluso un mes», pero que necesita esperar a «el clic» que le diga que es el momento idóneo para pasar por el altar debido a lo centrados que están ambos en sus trayectorias profesionales. Por su éxito tanto en el fútbol como en las redes sociales parece que no se sienten presionados a sellar su relación con el matrimonio, pero la realidad podría ser otra.

Anillo de compromiso

Hace varios días, Georgina publicaba una instantánea en sus redes sociales luciendo en el dedo anular de la mano un anillo de compromiso de 3.500 euros con un modelo que sólo se ofrece a los clientes que están dispuestos a pagar ese precio por la joya, tal y como recoge 'Egos'.

A la significativa prueba, se unen las informaciones que ha desvelado un antiguo compañero de equipo de Ronaldo y que comparte el medio. Según la fuente, existen indicios de que la pareja se encuentra preparando en secreto su enlace, y que Cristiano quiere que su madre sea la madrina a pesar de la mala relación que podría mantener con Georgina.

Ella, por su parte, descartaría una boda en intimidad. «A Georgina le gustaría que fuera una boda multitudinaria, rodeada de familiares y amigos. Lo que no han decidido aún es el lugar donde se celebrará. Pero les hace ilusión que sea este mismo año», cuenta quien apunta a que podrían no escatimar tampoco en gastos y lujos.

Con la boda en el aire, lo que sí quiso dejar atado la pareja en caso de que su relación se rompiese fue lo que le correspondería a cada uno. Según el contrato que firmaron, Georgina Rodríguez se convertiría en propietaria de la mansión ubicada en la exclusiva urbanización de La Finca en Madrid y tendría, de por vida, una pensión que ascendería a más de 100.000 euros al mes para todos los gastos que necesite. El acuerdo habría sido idea de Ronaldo tras convertirse en padre por primera vez junto a Rodríguez para proteger su patrimonio.