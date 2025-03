George Clooney decide retirarse de las comedias románticas

El Norte Martes, 25 de marzo 2025, 17:01 Comenta Compartir

George Clooney acaba de anunciar que no seguirá haciendo comedias románticas y ha explicado el porqué de esta decisión: «Mire, tengo 63 años. No intento competir con protagonistas de 25 años. Ése no es mi trabajo. Ya no hago películas románticas», afirmaba contundente el actor durante una entrevista para 60 Minutes en la que promocionaba un de sus nuevos trabajos. El actor haría referencia a que la mayoría de papeles en comedias románticas actuales recaen sobre actores mucho más jóvenes que él: Glenn Powell en 'Cualquiera menos tú', Nicholas Galitzine en 'La idea de tenerte' o Hero Fiennes Tiffin en películas como las de 'After' o recientemente en 'Imagínatelo', de Amazon Prime Video.

La última comedia romántica de Clooney se estrenó en 2022, y fue 'Viaje al paraíso', en la que compartía pantalla con Julia Roberts como una pareja divorciada que se reencuentra por la boda de su hija. Antes de eso no es que Clooney tuviera una larga carrera en el género, pues apenas cuenta con títulos como 'Un romance peligroso', 'Crueldad intolerable', 'Up in the air' o 'Un día inolvidable', aunque de una forma u otra todas sus películas siempre han estado impregnadas de romance, incluso las dirigidas por el propio Clooney como 'Ella es el partido' o 'Confesiones de una mente peligrosa'.

La compañera de reparto de Clooney en 'Viaje al paraíso' daba sus propias razones por las que ya apenas hace comedias románticas. «La gente a veces malinterpreta el tiempo que llevo sin hacer una comedia romántica como que no quiero hacerla. Si hubiera leído algo que me pareciera tan divertido como 'Notting Hill' o 'La boda de mi mejor amiga', lo habría hecho. No existían hasta esta película que acabo de hacer y que Ol Parker escribió y dirigió», explicaba la actriz. Por su parte, Clooney está centrado en la adaptación de Broadway de una de sus películas más célebres como director, 'Buenas noches y buena suerte', en la que daba vida al periodista Fred Friendly.

