Gabriela Guillén, en una imagen de archivo. Europa Press

Gabriela Guillén reclama más implicación paterna en el cuidado de su hijo

La madre del hijo de Bertín Osborne responde a Eugenia Osborne, hija del cantante: «Ella defiende a su padre y yo defiendo a mi hijo»

Martes, 28 de octubre 2025, 15:43

Gabriela Guillén ha respondido a las palabras de Eugenia, hija de Bertín Osborne, sobre la separación de su padre y la relación actual con Fabiola Martínez, en el programa de Mediaset 'El tiempo justo'. La venezolana se mostró tranquila, pero contundente, al asegurar que su prioridad es su hijo y que no tiene intención de alimentar disputas públicas con la familia Osborne.

Al ser preguntada por las declaraciones de Eugenia, Gabriela respondió con serenidad: «Va a defender a su padre y es lógico, pero yo voy a defender a mi hijo y lo que me ha pasado», afirmó.

Guillén explicó que el pequeño, de casi dos años, «tiene ganas de conocer a sus hermanas», y aseguró que cuando se lo pida a su padre, «las puertas están abiertas».

«Yo he estado muy sola y me he portado muy bien con ellas a pesar de todo. No tengo nada malo que decir», insistió, dejando claro que no existe un conflicto personal con las hijas mayores del artista, sino una situación de distancia marcada por el propio Bertín.

Marta López, crítica con Bertín

Tras escuchar las declaraciones, en el plató de 'El tiempo justo' Marta López reveló que el pequeño lleva semanas enfermo y que Gabriela habría intentado contactar con Bertín sin éxito. «Le ha llamado, le ha mandado mensajes, le ha pedido ayuda… y el padre no aparece», comentó Marta, recalcando que la situación preocupa especialmente a la madre.

Guillén también negó los rumores sobre supuestos impagos: «Yo no he vivido nada de eso, no sé de dónde lo sacáis», zanjó.

Con tono firme, pero sin acritud, la empresaria volvió a reivindicar que lo único que espera es responsabilidad y cariño paterno hacia su hijo: «Yo solo quiero que mi hijo tenga lo que le corresponde».

