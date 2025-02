Frank Cuesta toma una drástica decisión: «Sé que muchos no lo entenderéis»

El Norte Jueves, 27 de febrero 2025, 19:29 | Actualizado 20:11h. Comenta Compartir

Frank Cuesta comentaba en su último vídeo publicado en YouTube, el cual tituló 'Me voy del santuario': «Es una de las últimas vueltas que me voy a ir pegando por aquí en un tiempo». Y es que el herpetólogo se enfrente a una nueva batalla legal contra su exmujer, Yuyee Alissa, quien le interpuso tres querellas criminales: la primera, por difamación y daños a su imagen; la segunda, por delito fiscal; y la tercera, por maltrato y tenencia ilegal de animales. «Me piden cárcel, deportación y dinero, más todos los daños colaterales que esto conlleva», reveló el naturalista leonés en un directo.

«Va haber varios cambios en el santuario. Sabéis que estamos metidos en líos judiciales y en líos de todo tipo y obviamente habrá que hacer cambios. Ya llevamos días preparándolo todo en caso de que haya que hacer cambios drásticos. Yo no voy a dejar a los animales solos, ni voy a sacar a los animales de aquí, ni voy a hacer absolutamente nada», explicó dejando en claro que, posiblemente, tenga que dejar el santuario por un tiempo. «Lo que estamos haciendo es preparar un equipo de gente supervisada. Va haber una persona que lo supervise y que va a venir aquí todas las semanas para ver que todo esté bien y también habrán personas que alimentarán a los animales, verificar que esté todo bien y si hay algo que se necesite», continuó.

Cuesta también se ha referido sobre su estancia en el Sudeste Asiático: «Hay una decisión que he tomado de cómo voy a mantener el santuario, pero seguramente que lo tenga que hacer desde fuera de Tailandia», reveló y afirmó que: «Yo no me voy a ir de aquí y dejar a los animales en malas condiciones, por eso es que estoy preparando todo esto. El sitio se hizo para que los animales vivan aquí, vivan tranquilos y en paz esté o no esté yo».

Sus emisiones

Sobre sus directos desde el santuario, Frank dijo que: «Yo seguramente, si no estoy en Tailandia, seguiré haciendo directos a través de las cámaras y seguiremos viendo cómo está el santuario, pero hay muchas posibilidades de que termine en la cárcel. Hay posibilidades de que me tenga que ir de Tailandia, de que me expulsen y también está la posibilidad de que, para evitar problemas, pues llegar a un acuerdo y me voy de Tailandia», explicó.

«Seguramente muy pronto yo no esté aquí pero esto va a seguir funcionando por ellos. Y si algún día se los tienen que llevar, que se los lleven pero yo no los voy a sacar de aquí, voy a pelear por ellos hasta que pueda», aseguró y agregó que: «La única manera de que el santuario siga funcionando para los animales, si todo va bien con el tema de los juicios, es que yo me vaya, que yo no esté aquí. Puedo volver para ver cada x tiempo... pero que yo no esté aquí».

El próximo 6 de marzo, Frank Cuesta se presentará ante el juzgado para conocer formalmente las imputaciones en su contra y, a partir de entonces, contará con tres meses para elaborar su defensa. Sin embargo, su abogado ya le anticipó los riesgos y consecuencias que podría haber en su contra, motivo por el cual el naturalista ha empezado a tomar medidas con respecto al santuario.