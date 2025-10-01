La foto viral de Isabel de Bélgica y el Príncipe Jorge «una falsificación creada con IA» La Casa Real de Liechtenstein ha confirmado que la imagen es falsa

El esperado romance entre dos herederos europeos se esfuma tras el desmentido oficial de Vaduz. Mientras tanto, la Princesa Isabel continúa con sus estudios en Harvard y mantiene el misterio sobre su vida sentimental Elisabeth de Bélgica y Jorge de Liechtenstein: la foto viral que desata rumores del primer romance real en medio siglo.

El primer gran romance entre miembros de casas reales europeas en décadas parecía haber llegado. Una fotografía que mostraba a la Princesa Isabel de Bélgica abrazada y sonriente junto al Príncipe Jorge de Liechtenstein se ha vuelto viral, alimentando la ilusión de miles de seguidores del universo royal. Sin embargo, el cuento de hadas ha terminado de golpe: la Casa Real de Liechtenstein ha confirmado que la imagen es falsa. «La imagen no muestra a Su Alteza Serenísima el Príncipe Jorge de Liechtenstein. Es una falsificación creada con la ayuda de la inteligencia artificial», ha declarado en un comunicado el secretario privado del Príncipe Alois.

El desmentido ha caído como un jarro de agua fría. Y es que tanto Isabel como Jorge comparten un perfil similar: los dos estudiaron en el Reino Unido y actualmente residen en Estados Unidos. La duquesa de Brabante cursa un máster en Políticas Públicas en la prestigiosa Harvard Kennedy School, mientras que Jorge trabaja en Nueva York en el sector tecnológico tras pasar por universidades como St. Gallen o la ESCP Business School.

Aun así, la institución de Vaduz ha preferido ser tajante con la foto, pero no se ha pronunciado sobre la posible relación entre ambos. Desde palacio, simplemente subrayan la falsedad de la instantánea. Por su parte, la Casa Real belga, ha optado por la discreción habitual. «También hemos visto la foto. No sabemos si es real o si se trata de inteligencia artificial. No hacemos comentarios [sobre asuntos privados]», señalaron fuentes de comunicación del Rey Felipe y la Reina Matilde.

El transfondo del rumor

Han pasado más de cuarenta años desde que Europa celebró la última boda entre dos miembros de casas reales reinantes, la del Príncipe Nicolás de Liechtenstein con Margarita de Luxemburgo en 1982.

A la especulación contribuyeron, además, las declaraciones del periodista Wim Dehandschutter, experto en la realeza belga, que recordó en la revista 'Hello!' la cercanía entre ambas familias. «Sus padres son colegas, amigos, en cierto modo familia. Se cree que Elisabeth y Jorge se conocen desde la infancia», explicó.

Mientras tanto, ha sido el hermano pequeño de Isabel, el Príncipe Emmanuel, quien rompió el silencio con un mensaje en redes sociales que parecía dirigido tanto a la prensa como a los seguidores curiosos: «Respetad la privacidad. Mostrad empatía. ¡No es tan complicado!».

Aunque hasta ahora desconocido para el gran público, Jorge de Liechtenstein se perfila como una de las figuras más discretas de la realeza europea. Tercero en la línea de sucesión, vive en Nueva York y mantiene un perfil profesional lejos del brillo de los títulos, en sintonía con la política de privacidad de su familia, cuyo patrimonio se estima en más de 10.000 millones de euros.

Ahora, con la foto desmentida, el supuesto idilio entre Isabel y Jorge queda, de momento, en terreno de nadie. Puede que todo se reduzca a una amistad de infancia o a lazos familiares que se han confundido con algo más.