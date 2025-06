Flavia y David Zarzo pusieron fin a sus diferencias con un beso en el último adiós a Manolo Zarzo

El Norte Lunes, 30 de junio 2025, 12:56 Comenta Compartir

La familia de Manolo Zarzo firma la paz en el último adiós al actor

Los hermanos Flavia y David Zarzo pusieron fin a sus diferencias con un beso en el último adiós al actor

La familia del actor Manolo Zarzo han puesto fin a sus diferencias y para hacerlo visible los hermanos David y Flavia se dieron un beso público en las puertas de la madrileña parroquia de San Sebastián, donde se dio el último adiós al intérprete fallecido a los 93 años. Según algunas versiones, el actor no podía ni ver a su hija Flavia y dijeron que incluso llegó a pedir que no estuviera en su entierro. También se comentó que la hija no tenía contacto ni con sus hermanos ni con el difunto. Pero parece que todo se ha solucionado.

La parroquia de San Sebastián acogió una misa en recuerdo de Manolo Zarzo, a la que acudió Flavia, para sorpresa de muchos que estaban al tanto de las últimas informaciones. Pero todavía fue más sorprendente ver cómo a ella se acercaba David Zarzo, el segundo hijo del intérprete, y antes le decía a la prensa que no sabía por qué se había montado todo el follón. El estupor fue máximo cuando se aproximó finalmente a Flavia y le dio un sonoro beso.

«Sangre y destrucción»

David Zarzo se ha mostrado incrédulo ante las publicaciones de la prensa y ha dicho que todo se ha sacado de contexto, ese clásico, y que se han exagerado todas las informaciones porque «si no hay conflicto, no hay nada que contar».

Al mismo tiempo, también ha trasladado su decepción por lo que ha denominado como «filtraciones», acusando a «cierta gente» de contar cosas según intereses. Pero es que ha comentado que todo ha venido de amigos suyos «a los que se lo han dicho en confianza». «¿De verdad hace falta ir a la sangre y la destrucción? No es justo», ha dicho a la prensa. Ha sido cuando se ha dirigido a Flavia para darle un beso que pusiera la imagen al final del enfrentamiento familiar.

David Zarzo también ha lamentado lo que considera que es una tradición en este país, la de no saber enterrar a sus glorias, y ha manifestado su pesar por el hecho de que el ruido haya tapado el adiós de un actor como su padre. «No sabemos reconocer nuestros bienes», ha asegurado.

El espectáculo

Tras morir Manolo Zarzo, el momento de respeto que es el tanatorio se convirtió en un espectáculo poco agradable que expusieron en primer plano los desencuentros de Flavia con el actor. Así lo confesó su hermano David, fruto del matrimonio que Manolo mantuvo con María Luz Cañizares. Según dijo, su progenitor había manifestado en vida que no quería contar con la presencia de su hija mayor el día de su muerte en el tanatorio.

Sin embargo, Flavia Zarzo se presentó en el velatorio de Pozuelo de Alarcón, donde se encontraba el cuerpo de su difunto padre y todos aquellos que querían manifestarle sus respetos. Aquello no hizo otra cosa que desencadenar la tensión para exponer las tensiones familiares existentes en torno a la figura del actor.

«Mi padre no hubiera querido que mi hermana estuviera, pero lo dice en caliente un señor de 93 años», ha justificado ahora David Zarzo para Gtres. «Es nuestra hermana, es su hija. Estamos todos juntos y felices de haber tenido un padre como el que hemos tenido», ha concluido.

Temas

Pozuelo de Alarcón