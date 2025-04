Fallece Sol Hernández, madre de Lydia Lozano

El Norte Jueves, 24 de abril 2025, 10:23 Comenta Compartir

Lydia Lozano está viviendo un momento un tanto complicado después de decir adiós a su madre, Sol Hernández, quien ha fallecido a los 94 años. Una pérdida que coincide con el momento televisivo que está a punto de comenzar la periodista y donde tendrá que dar lo mejor de sí misma en unos momentos muy dolorosos trabajando en 'La familia de la tele'.

La popular periodista de programas como 'Sálvame', abandonaba el Tanatorio de La Paz, en Tres Cantos, tras pasar toda la tarde recibiendo a todos los seres queridos que se han acercado hasta allí para transmitirle su pesar por el fallecimiento de su madre. La peridodista estuvo acompañada en esos tristes momentos por compañeros de profesión como Belén Esteban, María Patiño, Omar Suárez, Kiko Hernández, Carlota Corredera, David Insua, Raúl Prieto o José Manuel Díaz-Patón.

Ampliar Belén Esteban y María Patiño, también acudieron al tanatorio. Europa Press

Abatida

Lydia no ha podido soportar más el cansancio y el dolor por la muerte de su madre -se enteraba el martes por la noche en Barcelona, horas antes de iniciar su firma de libros- y ha abandonado a última hora de la tarde el tanatorio. Muy emocionada, la periodista ha atendido a la prensa y ha asegurado que se marchaba porque «me enteré a las once de la noche, no he cerrado los ojos ni un momento y no puedo más», pero asegurando que «he disfrutado porque a todo el mundo le encantado la foto que he puesto de ella».

La popular periodista quiso agradecer el apoyo de sus compañeros y amigos en estos momentos difíciles y, especialmente a Terelu Campos: «Se merece que lo diga», un mensaje que «no lo esperaba» por el distanciamiento que han tenido en los últimos meses.

Un larga vida

Sol Hernández falleció en la madrugada del 22 de abril y según ha confirmado la revista Lecturas, la periodista se encuentra gestionando todos los pormenores del fallecimiento. Su amigo Gustavo González también ha confirmado la noticia en redes sociales: «Hoy mi corazón y mi cariño está con Lydia Lozano, mi queridísima amiga y compañera».

Sol Hernández ha fallecido a una edad muy tardía a pesar de haber tenido algunas complicaciones de salud, pues en el año 2023 tuvo que ingresar en el hospital por una neumonía con insuficiencia respiratoria. Además, Sol Hernández también vivió un momento muy doloroso en el año 2021, pues ha tenido la desgracia de sobrevivir a un hijo, pues el hermano de Lydia Lozano falleció como consecuencia de las complicaciones del COVID.