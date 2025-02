Fallece Jesús Guerrero, el peluquero de los famosos

El Norte Lunes, 24 de febrero 2025, 18:28 Comenta Compartir

Jesús Guerrero, 'el peluquero de las celebrities', ha fallecido a sus 34 años «de manera inesperada y repentina», según informó su hermana Gris Guerrero. «Es con el corazón entristecido que le contamos al mundo que Jesús Guerrero se ha ido al cielo. Él es hijo, hermano, tío, artista, amigo, y mucho más. Nacido y criado en Houston, Texas, y de padres inmigrantes, Jesús aprendió a trabajar duro y soñaba con llevar sus habilidades a lo más alto. Desafortunadamente, su muerte ha llegado de forma repentina e inesperada», escribió en sus redes sociales y recogió ABC.

Además, la familia de Jesús también ha iniciado un 'crowdfunding' para todos aquellos que puedan y quieran donar dinero para los gastos funerarios, puesto que, según informó la propia Gris, la familia tiene que pagar el traslado de sus pertenencias desde Los Angeles hasta Houston. «Actualmente, su familia se está encargando de sus pertenencias personales y alojamiento para traerlo de regreso a Houston», se puede leer en el comunicado.

Trayectoria

Su carrera comenzó en pequeños eventos como bodas o bautizos a sus 19 años. Con el tiempo, su trabajo lo llevó a conocer algunas personalidades conocidas como influencers. Sin embargo, su fama creció cuando se convirtió en la mano derecha de Kylie Jenner, quien lo llamaba para cada uno de sus eventos. A raíz de ello, empezó a trabajar con otros rostros conocidos como Jennifer Lopez, Katy Perry, Demi Moore, Kali Uchis y Rosalía, quien se mostró visiblemente afectada por el fallecimiento de Guerrero: «No sabes cuánto te voy a extrañar», escribió la cantante en sus redes.

Por su parte, el maquillador de Kylie Jenner también le dedicó un emotivo mensaje de despedida a su amigo, con quien compartió más de una década trabajando para la socialité: «La familia no siempre se asigna al nacer, a veces se elige y tú fuiste mi familia elegida. Te lo dije muchas veces antes, no sé cómo podría haber hecho los últimos 10 años de todo este viaje sin ti, a lo que siempre respondías diciendo 'No querría hacer esto con nadie más' y ahora que te has ido, no estoy seguro de cómo continuaré igual sin ti».

Hasta el momento no hay un comunicado oficial que revele las causas de su fallecimiento. Sin embargo, corren los rumores sobre una posible negligencia médica. Al parecer, Jesús se encontraba en otro país cuando comenzó a sentirse enfermo y finalmente, habría fallecido en el hospital a causa de una neumonía. De momento, solo queda esperar la versión oficial de los médicos y el comunicado de la familia, quienes han logrado recaudar al menos 83.000 euros en tan solo unas horas.