Fabiola Martínez da la cara por Bertín Osborne como padre

Martes, 25 de noviembre 2025, 16:06
Fabiola Martínez ha hecho un hueco está volcada, un año más, en los preparativos del mercadillo solidario a favor de la fundación que se celebrará este fin de semana en el Hotel Hyatt Refency Hesperia de Madrid, para acompañar a la abogada Cruz Sánchez y a Pedro J. Ramírez en la fiesta del 10º aniversario del diario online 'El Español'.
Una cita muy especial en la que la venezolana ha hecho balance del año que está a punto de terminar: «Es un balance de aprendizaje. Ha sido un poquito difícil en muchos aspectos. Cuando tienes muchos proyectos y te despliegas, te das cuenta que no se puede con todo. Y bueno, pues renunciar a unos, coger otros, y no hablo solo de trabajo, hablo en general, a nivel personal, en todos los aspectos», reconoce, confesando que en 2026 le gustaría tener un poco más de tiempo para ella.
En Navidades, como ha contado a los reporteros de Europa Press, pasará con sus hijos Kike y Carlos el 24 y 25, y posteriormente los pequeños se irán con Bertín Osborne a celebrar Nochevieja y Año Nuevo a su finca de Sevilla. Para el cantante, con el que tiene una maravillosa relación por sus chicos, solo tiene buenas palabras, aunque admite que ambos han «sembrado» y trabajado mucho para que eso sea así.
«Bertín y yo nos conocimos hace casi 25 años, y son muchas cosas vividas. Al final tantos años juntos, nos queremos de otra manera, pero ahí está el cariño y el respeto. Está ahí», confiesa, dejando claro que sus sentimientos hacia el artista no significan en ningún caso una segunda oportunidad en su matrimonio. «No creo. El amor evoluciona, yo a él lo veo ahora de muchas otras formas que quizás antes no lo veía. Que ahora me he quitado mucho, mucha niebla del día a día y todas esas movidas, entonces yo ahora lo veo desde otra posición y no puedo evitar sentir cariño por él, me ha dado lo más bonito de mi vida que son mis hijos y luego pues, gracias a él, pues puedo estar aquí, hacer un photocall, no sé. A nivel profesional me ha dado una oportunidad que quizás de otra manera no lo hubiese tenido tan fácil o no lo hubiera tenido», expresa.
De ahí que, aunque no quiere entrar en polémicas con Gabriela Guillén, no haya dudado en dar la cara por Bertín como padre: «Cada uno tiene su realidad que yo respeto, pero él no es padre solo de uno, él tiene seis, ¿sabes? Y pues no sé, hay que hacer balance. Yo no puedo opinar porque no he vivido su realidad, entonces no puedo opinar sobre ello, pero yo tengo otro concepto de él como padre». «¿Que todo es mejorable? También te lo digo, o sea, que si me pones a hacer una listita igual le saco alguna que otra pega», reconoce con una sonrisa.
Soltera y sin compromiso, Fabiola confiesa que por el momento no se plantea enamorarse. «En cierta forma a veces siento tristeza porque me gustaría, por otro lado digo pues menos mal porque ahora sería una novia de caca porque no tengo tiempo, no tengo tiempo para nadie, solo para mí, entonces si tienes a alguien hay que quererlo, hay que cuidarlo, hay que atender. Y yo ahora no estoy para eso», asegura, desvelando que ahora mismo su «objetivo» es «mi estabilidad económica y sacar adelante mi empresa, emprender es dificilísimo y no se puede tener todo».