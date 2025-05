Eva Ugarte desvela cual fue su trabajo antes de ser actriz

El Norte Viernes, 23 de mayo 2025, 12:23 Comenta Compartir

Tras las visitas a 'El Hormiguero', de Miguel Ángel Revilla y Felipe González, Pablo Motos aportó para el pasado jueves, 22 de mayo, por el entretenimiento y para ello contó con la presencia de las actrices Megan Montaner y Eva Ugarte, protagonistas de 'La buena suerte', la nueva película de Gracia Querejeta fueron las invitadas del pasado jueves de Pablo Motos en 'El Hormiguero'.

La película de Querejeta llega cinco años después de su último filme, 'Invisibles'. Ahora, la directora de '15 años y un día' adapta la novela homónima de Rosa Montero. Una historia que compitió en la pasada edición del Festival de Málaga y llega a las salas el próximo 6 de junio.

«Es una historia de superación, de vencer los miedos. También es una historia que cuenta conflictos familiares, de amor… En fin. Habla sobre todo de un conflicto entre padre e hijo. Va a tocar bastante el corazoncito», adelantó Montaner acerca de la trama, que explota cuando Pablo, se baja en una estación de tren en un pueblo perdido, se compra un destartalado piso y rompe con su vida de reputado arquitecto.

A raíz de 'la buena suerte' que da título a la película, Pablo Motos se interesó por cómo se ganaban la vida las invitadas antes de poder vivir de su profesión. Megan Montaner hizo de todo, desde camarera, hasta azafata, pasando por maquilladora de la extinta cadena Localia. Eva Ugarte, en cambio, trabajó de algo muchísimo menos habitual: princesa de Disneyland Paris. La protagonista de 'Mira lo que has hecho' matizó que «vendía joyas y figuritas de cristal». Así acabó un verano que se mudó a Paris para aprender francés. Por un conocido de una amiga pudo elegir qué labor llevar a cabo en el famoso parque, «pero lo de los muñecos lo veía una paliza», siguió explicando.

Blancanieves

«Tienes toda la cara de ser Blancanieves», adivinaron Trancas y Barrancas. Además, Ugarte destapó el lado menos mágico de Disneyland. «Hasta que llegas son 10 kilómetros andando desde que entras. Hay unas taquillas que te hacen sentir lo peor de lo peor. Es Cenicienta total». Pero también admitió haber visto escenas tan graciosas como una pelea de dos Buzz Lightyear.

El golpe de buena suerte de Eva Ugarte en su carrera profesional fue el casting con Berto Romero para la serie 'Mira lo que has hecho'. «Además fui la última, fue una cosa muy mágica. En ese momento estaba pensando que me había equivocado porque llevaba un año y medio que no pasaba nada», contó. Por su parte, Megan Montaner considera que 'Sin identidad' le cambió la suerte, y con '30 monedas', de Álex de la Iglesia también notó un cambio bastante drástico. «Pero la buena suerte está continuamente porque nos siguen saliendo proyectos, podemos seguir trabajando y estamos aquí contigo promocionando 'La buena suerte'», reflexionó.