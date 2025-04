Eva Soriano aclara sus palabras sobre su amistad con la Reina Letizia La humorista ha querido aclarar la confesión: «Ese día estaba magnética...un poco 'tinky-winky', arrastraba alcohol y compraba consonante, porque me vi en el vídeo y digo: 'Pero qué vergüenza'»

El Norte Lunes, 14 de abril 2025, 12:18 Comenta Compartir

El Centro Cultural Can Ventosa de Ibiza ha acogido este fin de semana la gala de entrega de los Premios Astarté, una cita que reconoce lo mejor del cine y el talento audiovisual en el marco del Festival Ibicine. Eva Soriano fue la encargada de presentar la ceremonia, que con su carisma habitual logró que las casi tres horas de gala fueran tan ágiles como entretenidas.

A la llegada, la presentadora quiso aclarar, con su característico sentido del humor, la reciente polémica en la que se ha visto envuelta tras hacerse viral por unas declaraciones en las que aseguraba ser amiga de la Reina Letizia: «Ese día estaba magnética, y cuando digo magnética quiero decir un poco 'tinky-winky', arrastraba alcohol y compraba consonante, porque me vi en el vídeo y digo: 'Pero qué vergüenza'», confesó entre risas. «Yo venía de estar tomándome unos vinos con gente, y me empoderé».

Con total naturalidad, relató también cómo se enteró del revuelo que habían causado sus palabras: «Fue mi madre la que me mandó los titulares y me preguntó: '¿Tú eres amiga de la Reina?', y yo: 'Mamá, ¿qué dices?'. Dice: 'Si lo has dicho tú, payasa'».

Eva no tuvo reparos en reconocer el error y bromear sobre sus comentarios: «¡Yo qué voy a ser amiga de la Reina, qué vergüenza, qué bochorno!», comentó. «Le dije a mi madre: 'Tienes que empezar a pensar que yo soy un ser humano ridículo y que esto te va a pasar mucho'».

La presentadora zanjó el tema con un mensaje claro: «Así que nada, yo le envío un beso a Letizia, le pido disculpas y voy a seguir con mi vida. A mí me encantaría, pero yo ya voy a dejar de contar bulos acerca de que soy amiga de la Reina, que parece que de repente me voy a Zarzuela a comer pollo al horno. Qué persona más ridícula», concluyó entre carcajadas.