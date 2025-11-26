El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Eva González con Nacho, en una terraza de Sevilla. Europa Press

Eva González y su nuevo novio, Nacho, ya no se esconden

La pareja fue fotografía mientras disfrutaban de una romántica comida en una terraza de Sevilla

El Norte

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 17:44

Comenta

Eva González se encuentra en uno de los momentos más dulces de su vida, todo lo contrario a su ex, Cayetano Rivera, que sigue estando en el ojo del huracán por su aparatoso accidente de tráfico a la entrada de a urbanización en la que reside en Sevilla, en el que arrancó de cuajo dos palmeras en una rotonda y por el que se enfrenta a un juicio por negarse a someterse a la prueba de alcoholemia, y por su romance con la reportera de Mediaset Gemma Camacho.

Tres años después de su separación del torero, la presentadora de 'La Voz' ha encontrado de nuevo el amor al lado de un atractivo sevillano llamado Nacho diez años menor que ella, y que trabaja como gerente de eventos en una importante cadena hotelera. A pesar de que Eva llevaría aproximadamente un año viéndose con el empresario, no fue hasta el pasado mes de octubre cuando salió a la luz su incipiente relación tras ser fotografiados besándose apasionadamente en el interior del coche de la modelo después de tomarse algo en un bar cercano a su domicilio.

Mientras su hijo se encontraba este fin de semana con el torero, Eva ha disfrutado de una romántica comida con su chico en una conocida terraza de Sevilla y aprovechando las buenas temperaturas, la presentadora escogió para su cita con Nacho una camiseta de tirantes y unos pantalones acampanados en color beige, además de un jersey negro de cuello a la caja que se puso al abandonar el restaurante.

